"Asım'ın Nesli Akif'i Dinliyor Projesi"

Yılmaz, "Akif, bu milletin duygularına tercüman olmuş, Kurtuluş Mücadelesi'nin içerisinde yer almış, Kurtuluş Mücadelesi'nin umut ve direniş sembolü olmuş, çok önemli yerli ve milli değerimizdir. Değerli üstadımızın anlatılması ve anlaşılması adına bu projede yer alan tüm taraflara teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimize, milli değerlerimizi anlatmalıyız." dedi.

Milli şair Ersoy'un "Bülbül" isimli şiirinin okunduğu ve öğrencilerin proje konusuyla ilgili yaptığı resimlerin sergilendiği program, panelle devam etti.

- "Öyle bir şahsiyet ki bir karakter abidesi Mehmet Akif olarak anlatıyoruz"

MSKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Özdem Köse'nin yönettiği panelde, aynı bölümde öğretim görevlisi Osman Köse ile Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ümit Akın konuşmacı olarak yer aldı.

Zeynep Özdem Köse, projedeki amaçlarının milli şair Mehmet Akif Ersoy'un daha iyi anlaşılabilmesi, İstiklal Marşı'nın yazılış öyküsünün daha iyi idrak edilmesi, hem Milli Mücadele yıllarının hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun daha iyi anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyledi.

Osman Köse ise "Öyle bir şahsiyet ki bir karakter abidesi Mehmet Akif olarak anlatıyoruz. Milletlerin tarihinde çok önemli şahsiyetler vardır. Biz onu vatan şairi, İslam şairi, vatan, millet, bayrak gibi çok önemli mesajların içini dolduran bir şahsiyet olarak görüyoruz." dedi.