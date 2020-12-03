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"Aşının Dağıtımında Görevli Gruplara Siber Saldırı"

03.12.2020 22:14 | Son Güncelleme:
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IBM firmasından yapılan bir uyarıda bilgisayar korsanlarının Corona aşısının dağıtımında rol alan kilit firmalara siber saldırı planladığı belirtildi

IBM firmasından yapılan bir uyarıda bilgisayar korsanlarının Corona aşısının dağıtımında rol alan kilit firmalara siber saldırı planladığı belirtildi.

Bilişim teknolojisi devlerinden IBM’den bugün yapılan açıklamada Corona aşısının gerektiği şekilde soğuk ortamda tutularak ilgili noktalara nakliyesini sağlayacak firmaların siber saldırıların hedefinde olduğu bilgisine yer verildi.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi de IBM’in yayınladığı uyarı mesajını yayınlayarak Amerika’da aşı çalışmalarından sorumlu Işık Hızı Ötesi Operasyonu ekibinin konuyla ilgili gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.

Pfizer ve BioNTech firmalarının ortak çalışması sonucu geliştirilen Corona virüsü aşısının -70 Santigrat derecede korunması gerekiyor.

IBM’in siber güvenlik birimi yetkilileri uyarı mesajında, bir grup bilgisayar korsanının aşının soğuk derecede tutulmasını sağlayan firmalarla ilgili bilgi toplamada birlikte çalıştığının ortaya çıkarıldığı belirlendi. Aşı ve biyolojik örnek depolama ve nakliye hizmeti sunan, Çin’deki ilgili firmalardan Haier Biomedical’ın adıyla gönderilen tuzak e-postalar da korsanların girişimleri arasında.

IBM’in raporunu hazırlayan uzmanlardan Claire Zaboeva, Haier Medical’ın adını kullanan siber saldırganların “sıradışı bir çaba” içinde olduğunu söyledi.

Siber korsanların kullandığı e-posta adreslerine gönderilen mesajlara yanıt alınamazken, Haier Medical yetkililerinden de henüz bir açıklama gelmedi.

IBM’in raporunda, sahte e-posta mesajlarının yaklaşık 10 farklı firmaya gönderildiği belirtildi. Bunlar arasında sadece Avrupa Komisyonu’nun vergi ve gümrük işlemlerinden sorumlu dairesinin adı IBM’in mesajında açıklandı.

Avrupa Komisyonu’ndan konuyla ilgili yayınlanan açıklamada da ilgili birimin hedef alındığının farkına varıldığı ve gerekli adımların atıldığı belirtildi.

Aşının soğuk tutulmasında rol alabilecek çeşitli sektörlerdeki firmaları hedef alan siber saldırının arkasında kimlerin olduğu henüz bilinmiyor.

Reuters haber ajansı daha önceden İran, Vietnam, Kuzey Kore, Güney Kore, Çin ve Rusya bağlantılı siber korsanların virüsle ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi edinme çabasıyla siber saldırı düzenlediğini bildirmişti.

IBM yetkilisi Zaboeva da aşının dağıtımıyla ilgili siber saldırı girişimlerinin kimler tarafından düzenlendiğiyle ilgili bir dizi şüpheli grup olduğunun altını çizerek, bu nedenle de dünya çapında tüm ülkelerde aşının en etkili ve ekonomik bir şekilde dağıtılmasına öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

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