''Aşının Erken Klinik Denemelerinde Sonuçlar Olumlu''

Moderna CEO’su Stephane Bancel, maksimum sayıda aşı dozu üretebilmek için yatırım yaptıklarını söyledi. Firma bunun için, İsviçreli ilaç üretici Lonza Grup ve ABD hükümetiyle anlaşmalar imzaladı.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yürütülen denemede, aşının uygulandığı sekiz hastada, Corona virüsü enfeksiyonu geçirip iyileşenlerin kan örneklerinde tespit edilen miktarlarda antikor oluştuğu görüldü.

Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için zamanla yarışan firmalar arasında ön saflarda yer alan Moderna, mevzuatın gerektirdiği inceleme sürecini hızlandırmak için geçen hafta ABD Sağlık Bakanlığı’ndan onay almıştı.

Moderna’dan yapılan açıklamada, ilk denemenin sonuçlarına göre aşının genel olarak güvenli olduğu ve yan etkilerinin tolere edilir düzeyde olduğu da belirtildi.

Denemeye katılanlardan sadece bir kişide, ilacın zerk edildiği bölgede “üçüncü derece” yan etki olarak görülen bir kızarıklık oluştu. Firma bunun dışında herhangi bir yan etkiye rastlanmadığını bildirdi.

Küçük bir denek grubu üzerinde yapılan erken denemenin başarısı üzerine borsada yüzde 25 değer kazanan Moderna, aşının daha geniş kapsamlı denemesini Temmuz sonunda yapmayı planlıyor.

Corona virüsüne karşı henüz bir tedavi veya aşı mevcut değil. Uzmanlar, güvenli ve etkilli bir aşı geliştirmenin 12 ila 18 ay sürebileceğini belirtiyor.

