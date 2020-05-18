HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ''Aşının Erken Klinik Denemelerinde Sonuçlar Olumlu''

''Aşının Erken Klinik Denemelerinde Sonuçlar Olumlu''

18.05.2020 18:26 | Son Güncelleme

ABD’li biyoteknoloji firması Moderna, Corona virüsü aşısının erken klinik denemesinden olumlu sonuçlar geldiğini açıkladı. Aşının uygulandığı sekiz hastada, Corona virüsü enfeksiyonu geçirip iyileşen hastalarda görülen miktarlarda antikor oluştuğu gözlemlendi

''Aşının Erken Klinik Denemelerinde Sonuçlar Olumlu''

ABD’li biyoteknoloji firması Moderna, Corona virüsü aşısının erken klinik denemesinden olumlu sonuçlar geldiğini açıkladı. Aşının uygulandığı sekiz hastada, Corona virüsü enfeksiyonu geçirip iyileşen hastalarda görülen miktarlarda antikor oluştuğu gözlemlendi.

Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için zamanla yarışan firmalar arasında ön saflarda yer alan Moderna, mevzuatın gerektirdiği inceleme sürecini hızlandırmak için geçen hafta ABD Sağlık Bakanlığı’ndan onay almıştı.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yürütülen denemede, aşının uygulandığı sekiz hastada, Corona virüsü enfeksiyonu geçirip iyileşenlerin kan örneklerinde tespit edilen miktarlarda antikor oluştuğu görüldü.

Araştırmaya katılan toplam 45 hastaya üç farklı dozda aşı yapıldığını söyleyen Moderna yekilileri, vücudun Corona virüsüne bağışıklık seviyesinde doza bağlı artış görüldüğünü açıkladı.

Moderna CEO’su Stephane Bancel, maksimum sayıda aşı dozu üretebilmek için yatırım yaptıklarını söyledi. Firma bunun için, İsviçreli ilaç üretici Lonza Grup ve ABD hükümetiyle anlaşmalar imzaladı.

Moderna’dan yapılan açıklamada, ilk denemenin sonuçlarına göre aşının genel olarak güvenli olduğu ve yan etkilerinin tolere edilir düzeyde olduğu da belirtildi.

Denemeye katılanlardan sadece bir kişide, ilacın zerk edildiği bölgede “üçüncü derece” yan etki olarak görülen bir kızarıklık oluştu. Firma bunun dışında herhangi bir yan etkiye rastlanmadığını bildirdi.

Küçük bir denek grubu üzerinde yapılan erken denemenin başarısı üzerine borsada yüzde 25 değer kazanan Moderna, aşının daha geniş kapsamlı denemesini Temmuz sonunda yapmayı planlıyor.

Corona virüsüne karşı henüz bir tedavi veya aşı mevcut değil. Uzmanlar, güvenli ve etkilli bir aşı geliştirmenin 12 ila 18 ay sürebileceğini belirtiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Kritik korona açıklaması: İnsanlar üzerinde sonuçlar iyiKritik korona açıklaması: İnsanlar üzerinde sonuçlar iyi
Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

En Çok Okunan Haberler

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Cihat Yaycı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Cihat Yaycı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tedbirleri gevşeten ülkede şok! Kötü haber

Tedbirleri gevşeten ülkede şok! Kötü haber

Simpsonlar ile ilgili yeni iddia!

Simpsonlar ile ilgili yeni iddia!

Diğer Haberler
Son dakika: İtalya'da 9 Mart'tan bu yana ilk! En düşük ölüm sayısı açıklandı

İtalya'da 9 Mart'tan bu yana ilk!

Son dakika: İspanya'da koronavirüs bilançosu açıklandı!

Son dakika: İspanya'da koronavirüs bilançosu açıklandı!

Rusya'da korkunç olay! Yolda yürürken ayı saldırdı

Yolda yürürken ayı saldırdı! Ne olduğunu anlayamadı

ABD'de ölü sayısı artıyor!

ABD'de ölü sayısı artıyor!

Vahşi yaşamı korumak için eğitilen köpekler, 45 gergedanın hayatını kurtardı

Vahşi yaşam onlara emanet! Hayat kurtarmak için eğitiliyorlar

Bilim dünyasını sarsan korona açıklaması: İnsanlar üzerinde sonuçlar iyi

Kritik korona açıklaması: İnsanlar üzerinde sonuçlar iyi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.