‘‘Aşının Her Yıl Tekrarlanması Gerekebilir’’

Corona virüsü aşısı üreten firmalardan Johnson&Johnson’ın CEO’su Alex Gorsky, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada gelecek birkaç yıl boyunca Corona virüsü aşısının tıpkı grip aşısı gibi yılda bir kere yapılması gerekebileceğini söyledi.

Gorsky, virüsün yayılmaya devam ettikçe mutasyona uğramaya da devam edeceği uyarısında bulundu.

Gorsky, ‘‘Virüsün uğradığı her mutasyonun antikorları savuşturma yeteneği üzerinde etkisi olabilir ya da sadece tedavilere değil aşılara da farklı yanıtlar geliştirebilir’’ diye konuştu.

Johnson&Johnson geçen hafta aşı adayı için ABD’de acil durum kullanım onayına başvurduğunu bildirmiş, Avrupa’da da gelecek haftalarda onay için başvuru yapacağını kaydetmişti.

Firma 29 Ocak’ta yayınladığı raporda aşı adayının küresel deneylerde enfeksiyonu önleme oranının yüzde 66 olduğunu bildirmişti.

Salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci, Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü toplantısında yaptığı açıklamada Johnson & Johnson firmasının aşısının ABD’deki etki oranının yüzde 72 olduğuna ve her üç ülkede yapılan deneylerde bu aşıyı olanlar arasında hastaneye kaldırılan veya hayatını kaybeden olmadığına vurgu yapmıştı.