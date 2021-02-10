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‘‘Aşının Her Yıl Tekrarlanması Gerekebilir’’

10.02.2021 01:41 | Son Güncelleme:
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‘‘Aşının Her Yıl Tekrarlanması Gerekebilir’’

Corona virüsü aşısı üreten firmalardan Johnson&Johnson’ın CEO’su Alex Gorsky, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada gelecek birkaç yıl boyunca Corona virüsü aşısının tıpkı grip aşısı gibi yılda bir kere yapılması gerekebileceğini söyledi

Corona virüsü aşısı üreten firmalardan Johnson&Johnson’ın CEO’su Alex Gorsky, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada gelecek birkaç yıl boyunca Corona virüsü aşısının tıpkı grip aşısı gibi yılda bir kere yapılması gerekebileceğini söyledi.

Gorsky, virüsün yayılmaya devam ettikçe mutasyona uğramaya da devam edeceği uyarısında bulundu.

Gorsky, ‘‘Virüsün uğradığı her mutasyonun antikorları savuşturma yeteneği üzerinde etkisi olabilir ya da sadece tedavilere değil aşılara da farklı yanıtlar geliştirebilir’’ diye konuştu.

Johnson&Johnson geçen hafta aşı adayı için ABD’de acil durum kullanım onayına başvurduğunu bildirmiş, Avrupa’da da gelecek haftalarda onay için başvuru yapacağını kaydetmişti.

Firma 29 Ocak’ta yayınladığı raporda aşı adayının küresel deneylerde enfeksiyonu önleme oranının yüzde 66 olduğunu bildirmişti.

Salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci, Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü toplantısında yaptığı açıklamada Johnson & Johnson firmasının aşısının ABD’deki etki oranının yüzde 72 olduğuna ve her üç ülkede yapılan deneylerde bu aşıyı olanlar arasında hastaneye kaldırılan veya hayatını kaybeden olmadığına vurgu yapmıştı.

J&J firmasının tek doz halinde yapılan aşısının ABD’de aşı stoğunu arttırması ve aşılama kampanyasına hız kazandırması umuluyor.

Gorsky, şirketin Haziran ayı sonuna kadar ABD’ye 100 milyon doz aşı sağlama hedefi konusunda ‘‘son derece kendine güvendiğini’’ kaydetti.

Gorsky ayrıca iki doz halinde uygulanacak ikinci bir Corona virüsü aşısı için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi, bu aşının deney sonuçlarınınsa yılın ikinci yarısında açıklanmasını beklediğini kaydetti.

Aşılar doğrudan halk sağlığı merkezlerine gönderilecek

Öte yandan ABD yönetimi, aşı faaliyetlerini hızlandırma kampanyası kapsamında Corona virüsü aşılarını doğrudan halk sağlığı merkezlerine göndermeye başlayacak. Amaç aynı zamanda aşıların hassas durumdaki kişilere ulaşmasını da kolaylaştırmak.

Yönetim, ülke genelinde toplumun Corona virüsünden orantısız etkilenen gruplarına yakınlığına göre 250 merkeze aşı gönderecek. Bu gruplar arasında evsizler ve İngilizcesi yetersiz olanlar yer alıyor. Bu dozlar önce eyaletlere, buradan da kamu sağlığı merkezlerine dağıtılacak.

Bu faaliyetin 1.300’den fazla halk sağlığı merkezini kapsayacak şekilde genişletilmesi umuluyor.

Yapılan açıklamada federal hükümetin bu sağlık merkezlerine ilk aşamada 1 milyon doz aşı göndereceği, rakamın daha sonra artacağı belirtildi.

Biden yönetimi görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon kişiyi aşılamayı ve aşılama faaliyetlerinin eşitlik ilkesi temelinde yapılmasını hedefliyor.

Yönetim şimdiden aşılama faaliyetlerinde 100 günde 100 milyon doz hedefinin önünde gidiyor. Biden Ocak ayında hdefi 150 milyon doza yükseltebileceğini bildirmiş, ancak basın sözcüsü resmi hedefin hala 100 milyon doz olduğunu kaydetmişti.

Beyaz Saray bu hafta ayrıca aşıların doğrudan eczanelere gönderilmesine de başladı. Bu kapsamda 6.500 eczaneye aşı dozları gönderildi. Bu sayının 40.000’e çıkması hedefleniyor.

Beyaz Saray’ın Corona virüsüyle mücadele koordinatörü Jeff Zients, ABD’nin 8 milyon 600 bin olan haftalık aşı dağıtım sayısını 11 milyon doza çıkardığını kaydetti.

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