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Aşının mucidi pandemiyi bitirmenin formülünü verdi

10.02.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Rus aşısının mucidi, dünya nüfusunun yüzde 80'inin yedi aydan fazla olmayan bir süre içinde aşılanması durumunda koronavirüs pandemisinin sona erebileceğini söyledi.

Aşının mucidi pandemiyi bitirmenin formülünü verdi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V’nin geliştiricisi Alexander Gintsburg, pandeminin geleceğine dair açıklamalar yaptı. Gintsburg, “Her altı ayda bir yeniden aşılanmamız gerekiyor ve böylece korunacağız” derken dünya nüfusunun yüzde 80'inin yedi aydan fazla olmayan bir süre içinde aşılanması durumunda koronavirüs pandemisinin sona erebileceğini söyledi.

AŞI STOĞU OLUŞTURULMALI

Gamaleya Enstitüsü başkanı Alexander Gintsburg, “Bu hedefe ulaşmak için öncelikle yeterli aşı stoğunun oluşturulması ve Covid-19 antitoksin üretmeyen ülkelere sağlanması gerekmektedir” diyen Gintsburg, ülkesinin bu duruma katkıda bulunabileceğini vurguladı.

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Gintsburg, Sputnik V ile aşılanan kişilerin Omicron varyantının türünün neden olduğu ciddi vakalara karşı yüzde 75, Sputnik Light ile güçlendirici olanların ise Omicron kapma durumunda hastaneye yatmaya karşı yüzde 100 korumaya sahip olduklarını söyledi.

"ALTI AYDA BİR YENİDEN AŞILANMAMIZ GEREKİYOR"

Sputnik V ile son aşılamanın üzerinden bir yıl geçmişse, aşının Omicron’a karşı koruması yüzde 55 olarak açıklanmıştı.

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Ntv’nin haberine göre; Gintsburg, "Bundan doğrudan bir sonuç çıkarabiliriz” derken, “Her altı ayda bir yeniden aşılanmamız gerekiyor ve böylece korunacağız. Aynı şeyi delta varyantı hakkında da söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Gamaleya Enstitüsü başkanı, Sağlık Bakanlığı himayesinde ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun katılımıyla Gamaleya Enstitüsü ekibinin burun içinden enjekte edilen Covid-19 spreyi geliştirdiklerini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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