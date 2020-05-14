Aşının Öncelikle ABD'ye Verileceğini Açıklayan Sanofi'ye Tepki

Dünyaca ünlü Fransız ilaç firması Sanofi'nin patronu Paul Hudson'ın, Corona virüsüne karşı bir aşı geliştirmeleri durumunda aşıyı öncelikli olarak Amerikalılar'a vereceklerini açıklaması Avrupa Briliği (AB) ve Fransa'da büyük polemik yarattı. Elysee Sarayı'na kadar tüm Fransız siyasetçileri Sanofi'ye sert tepki gösterdi. Açıklamadan büyük üzüntü duyduğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Sanofi'nin patronu Hudson'ı Elysee'ye çağırdı. Avrupa Birliği'nden de, "bulunacak bir aşının kamu malı olması gerektiği" açıklaması yapıldı. Dünya ilaç devlerinden Sanofi'nin patronu Paul Hudson, Bloomberg Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Eğer aşıyı ilk biz bulursak, öncelik Amerikan halkının olacak. Çünkü araştırmalara en çok finansal desteği Amerikan hükümeti verdi. Dolayısıyla Amerikalılar ilk ve geniş ön sipariş hakkına sahip" dedi. Amerikan Biomedikal Araştırmalar Kurumu (BARDA) ile "örnek bir işbirliği yaptıklarını ve Barda'nın Sanofi'ye 30 milyon Euro aktardığını" açıklayan Hudson, 18 ila 24 ay gibi bir sürede aşının hazır olacağını tahmin ettiklerini de söyledi.

Tüm dünyanın umutla beklediği aşı çalışmaları sürerken, Fransız firmasının İngiliz patronundan böyle bir açıklama gelmesi, Fransa'da ve AB'de tam büyük tepki çekti. Açıklamaya ilk tepki Fransız Maliye Bakanlığı bünyesinde Corona salgınına karşı mücadeleyi takip eden Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher'den geldi. Runacher, "Böyle bir bahane gösterilerek, böyle bir ayrıcalığın tanınması kabul edilemez" dedi. Bakan Runacher, Sanofi'nin Fransız devletinden önemli yardımlar alan bir firma olduğunu hatırlattı. "AB ve Fransa Amerika kadar etkin olursa herkes aynı anda aşıya sahip olur" Fransa'nın tepkilerini azaltmak için BFM TV'ye konuk olan Sanofi Fransa Direktörü Olivier Bagillot, "Eğer Avrupa Birliği ve Fransa da Amerikalılar kadar etkin çalışırlarsa, herkes aynı anda aşıya sahip olacak" dedi. Ancak bu açıklama da siyasi tepkileri azaltmaya yetmedi. Aynı haber kanalından konuyu değerlendiren aşırı sağ parti (RN) lideri Marine Le Pen, "Sanofi uzun süredir bir Fransız firması değil. Amerikan hükümeti, vatanseverlik ilkesini öne koyuyor ve önce kendi halkı için adım atıyor. Burada soru, başkalarının varanseverliğine mi ağlayacağız, yoksa biz de biraz olsun vatansever mi olmalıyız" dedi.