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Aşiret düğününde damada 200 bin lira, geline 1 kilo altın takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 10:34 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gün, 3 gece süren aşiret düğününde damada 200 bin lira, geline ise 1 kilo altın takıldı.Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyü Çiçekli Mahallesi’nde Jirki aşiretine mensup Nurettin Aldemir’in oğlu Mustafa Aldemir’in düğünü 3 gün 3 gece sürdü.

Aşiret düğününde damada 200 bin lira, geline 1 kilo altın takıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gün, 3 gece süren aşiret düğününde damada 200 bin lira, geline ise 1 kilo altın takıldı.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyü Çiçekli Mahallesi’nde Jirki aşiretine mensup Nurettin Aldemir’in oğlu Mustafa Aldemir’in düğünü 3 gün 3 gece sürdü. Jirki, Gevdan, Mamhuran, Goyan aşiretlerinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen davetliler, gelin ve damadı takı yağmuruna tuttu. Köy meydanında asılan dev Türk bayrağı altında Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde 3 gün 3 gece halaylar çekilen düğünde 22 koyun kesildi, 1 ton pirinç tüketildi.
Damadın babası Nurettin Aldemir, oğlunun düğününe gelenlere teşekkür ederek, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Aldemir, "Oğlumun düğününe katılan tüm aşiret liderlerimize ve akrabalarımıza çok teşekkür ederim. Türkiye’nin her yerinden buraya geldiler, 3 gün düğünümüz sürdü. Çok mutluyuz. Herkesten Allah razı olsun" dedi.
Damat Mustafa Aldemir ise, "Yıllardır birbirimizi seviyorduk ve bunu taçlandırmak istedik. Çok şükür şimdi evlendik. Düğünümüze gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında bu güzel anı yaşadığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.
Jirki aşiretine mensup Aldemir ailesinin düğününde gelin ve damada takılan para ve altınlar ise dudak uçuklattı. Damada 200 bin lira, geline ise 1 kilo altının takıldığı düğünde Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

Aşiret düğününde damada 200 bin lira, geline 1 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde damada 200 bin lira, geline 1 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde damada 200 bin lira, geline 1 kilo altın takıldı

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