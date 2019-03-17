Aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde geline kilolarca altın takılırken, davetlilere ise 1 ton kavurma ikram edildi.

Kızıltepe ilçesinin köklü ailelerinden Cebrail Dinler’in oğlu Seyithan Dinler ve damadın amcası Hasan Dinler’in kızı Fatma Dinler düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Şehmus Dinçer ve Cengiz Demirkaya, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer’in şahitlik yaptığı düğüne yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Yemekli düzenlenen düğünde misafirlere yaklaşık 1 ton kavurma ikram edilirken, geline takılan kilolarca ağırlığındaki Mardin yöresine özgü kemerler, telkari el işlemesi altınlar bilezik ve kolyeler dikkat çekti.

Gelin ve damadın evlilik cüzdanlarını veren Vali Yaman, çifte mutluluklar dileyerek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi beş çocuk yapınız ve huzurlu, mutlu, vatanına, milletine hayırlı evlatlar yetiştiriniz” dedi.

Vali Yaman’ın eşi avukat Gülseren Yaman de gelin ve damadın akrabaları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.