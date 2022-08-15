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Aşiret düğününde ilginç pankart! Örnek oldu, takdir topladı

15.08.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayatını birleştiren bir çift, dikkat çeken bir uygulamaya imza atarak 'Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır' pankartı astı. Aşiret düğününe katılanlar da uygulamanın örnek olacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde aynı ilçede bir düğün salonundan ateşlenen yorgun mermi nedeniyle 12 yaşındaki Onur Başboğa hayatını kaybetmişti.

Aşiret düğününde ilginç pankart! Örnek oldu, takdir topladı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir düğün salonundan ateşlenen yorgun mermi nedeniyle 12 yaşındaki Onur Başboğa'nın hayatını kaybetmesi düğünlerde sıkılan silahların ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti. Bu olaydan sonra Kızıltepe'de yaşayan Tat Aşireti mensubu İsmail Erboğan hayatını Büşra Çelik ile birleştireceği düğün töreninde örnek teşkil edilecek bir uygulamaya imza attı. Yaklaşık 3 bin davetlinin katıldığı düğün töreninin yapılacağı salon girişine 'Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır' pankartı asıldı. Bu uyarıcı pankart, silah sıkılmadan da eğlenebileceğimizi göstermiş oldu.

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"BU ZAMANA KADAR SİLAH SIKMAKLA KİMSE KAHRAMAN OLMAMIŞ"

Aşiret düğünlerinde silaha izin vermediklerini hatırlatan damadın kardeşi Salih Erboğan, "Gökçe Mahallesinde Hasan Erboğan adına böyle bir pankart astık. Kesinlikle silaha hayır. Bu zamana kadar silah sıkmakla kimse kahraman olmamış. Biz de böyle bir tepki verdik. Düğünlerimizde silah sıkılmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz" dedi.

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"SALİH KARDEŞİMİZDEN RİCADA BULUNDUK"

Düğüne katılanlar da uygulamanın çok güzel olduğunu ve örnek olacağını belirtti. Davetlilerden Mehmet Buluktimur, "Bildiğiniz üzere Doğu ve Güneydoğu'da yaşadığımızdan ve aşiretçilik sisteminden dolayı aşırı kalabalık düğünlerimiz oluyor. Geçen gün yorgun mermi nedeniyle genç bir evladımızın hayatını kaybettikten sonra biz de Salih kardeşimizden ricada bulunduk. Salih kardeşimizle düğünün girişinde düğünlerde silahın tamamen yasak olduğunu, sevincimizi birbirimizle selamlaşarak, oynayarak, halay çekerek ve beraber oturarak paylaşmamız gerektiğini, silah sıkarak sevinci paylaşılmayacağını gösterdik. Bu şekilde sadece etrafımızdaki insanlara rahatsızlık verebileceğimizi düşünerek düğünlerde silah sıkmaya hayır diyerek böyle bir pankart asmaya gerek duyduk" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Kızıltepe düğün silah aşiret düğünü
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