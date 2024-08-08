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  4. Aşiret düğününde yok yok! Altınlardan gelinin kulağı bile görünmedi!

Aşiret düğününde yok yok! Altınlardan gelinin kulağı bile görünmedi!

08.08.2024 10:36
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Altın merasimleriyle gündem olan aşiret düğünlerinden biri bu defa Van’da gerçekleşti. Dünya evine giren çifte 3 kilo altın ve 3 milyon TL takı takılması dudak uçuklattı. Gelinin kulaklarının bile altından görünmediği düğünde yurt içi ve yurt dışından misafirler ağırlandı.

Van'da Gevdan Aşireti mensuplarından esnaf Saim Aşkan'ın oğlu Rıza Aşkan, Kübra Aşkan ile dünya evine girdi. Aşiret reislerinden kanaat önderlerine, iş adamlarından STK başkanlarına kadar binlerce kişinin katıldığı düğünde geline 3 kilo altın, damada ise 3 milyon TL takıldı.

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Yurt içi ve yurt dışından 2 binin üzerinde davetlinin katıldığı düğünde yemek ikramı ve takı töreninin ardından davetliler gecenin geç saatine kadar Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

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GELİNE 3 KİLO ALTIN DAMADA 3 MİLYON TL

Düğün sonunda çifte mutluluklar dileyen Avukat Uğur Dere, “Düğünümüze Hakkari başta olmak üzere il dışından katılımın yanında İran ve Irak'tan misafirlerimiz oldu.

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Aşiret liderimiz Mehmet Aslan'ın yanı sıra iş adamı ve başkanların da aralarında olduğu misafirlerimiz var. Eskiden açık usullü takı törenimiz oluyordu ama artık Van'da aşiret liderlerimizin aldığı karar neticesinde zarfın içine hediye konularak takı törenimiz gerçekleşiyor.

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Gelinimize 3 kiloya yakın bir altın hediyesi oldu. Damada ise yaklaşık 3 milyon TL'ye yakın bir takı oldu. Ben düğüne katılan herkese teşekkür ediyor, çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” diye açıkladı. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
aşiret düğünü
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