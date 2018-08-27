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Aşiret gelinini kilolarca altına boğdular!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'daki Şedadi aşiretinden iş adamı Yusuf Geçgel'in avukat oğlu Dinay aşiretinden Yasemin Özdemir ile evlendi.

Hayatını birleştiren çiftin düğününe 2 bin kişi katıldı, davetliler geline 3 kilo altın taktı.

Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

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Şanlıurfa'da Şedadi aşiretinin ileri gelenlerinde iş adamı olun Yusuf Geçgel'in avukat oğlu Celal Geçgel ile Dinay aşireti mensubu Yasemin Özdemir yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.
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Cumhuriyet Tesislerinde düzenlenen düğüne; aralarında HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile Iraklı işadamlarının da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
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Halaylar çekerek düğünde eğlenenler ile gelin ve damadın üzerine düğüne katılanlar tarafından dolarlar atıldı.
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Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda yapılan takı töreninde geline yaklaşık 3 kilo altın takıldı.
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