Aşiret gelinini kilolarca altına boğdular!

Hayatını birleştiren çiftin düğününe 2 bin kişi katıldı, davetliler geline 3 kilo altın taktı.

Şanlıurfa'da Şedadi aşiretinin ileri gelenlerinde iş adamı olun Yusuf Geçgel'in avukat oğlu Celal Geçgel ile Dinay aşireti mensubu Yasemin Özdemir yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

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Cumhuriyet Tesislerinde düzenlenen düğüne; aralarında HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile Iraklı işadamlarının da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.