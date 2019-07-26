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Aşiretin hanımağasına düğün gibi tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 20:46 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükada’da oğlu Sadettin Sincar’ı öldüren Gaffur Karaca’nın iş ortağı Sait Yılmaz ile şoförü Mustafa Yanbul’un öldürülmesi olayında, cinayete azmettirmekten 15 yıl ceza alarak tutuklanan Selma Sincar, tahliye oldu.İstanbul Büyükada’da oğlu Sadettin Sincar’ı öldüren Gaffur Karaca’nın iş ortağı Sait Yılmaz ile şoförü Mustafa Yanbul’un öldürülmesi olayında, cinayete azmettirmekten 15 yıl ceza alarak tutuklanan ve şarkıcı Deniz Seki’nin koğuş arkadaşı olan aşiret ’hanımağası’ Selma Sincar (70) nakil olduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye oldu.

Aşiretin hanımağasına düğün gibi tahliye

İstanbul Büyükada’da oğlu Sadettin Sincar’ı öldüren Gaffur Karaca’nın iş ortağı Sait Yılmaz ile şoförü Mustafa Yanbul’un öldürülmesi olayında, cinayete azmettirmekten 15 yıl ceza alarak tutuklanan Selma Sincar, tahliye oldu.

İstanbul Büyükada’da oğlu Sadettin Sincar’ı öldüren Gaffur Karaca’nın iş ortağı Sait Yılmaz ile şoförü Mustafa Yanbul’un öldürülmesi olayında, cinayete azmettirmekten 15 yıl ceza alarak tutuklanan ve şarkıcı Deniz Seki’nin koğuş arkadaşı olan aşiret ’hanımağası’ Selma Sincar (70) nakil olduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye oldu. Sincar’ı cezaevi önünde oğlu İbrahim Sincar, torunu Zeki Sincar ve akrabaları karşıladı. Selma Sincar cezaevi önünde yaptığı açıklamada, “Şükürler olsun özgürlüğüme kavuştum. Oğlumun değeri vardı cezamı yattım çıktım. Arkadaşlarım çok üzüldü hep arkamdan ağladılar” dedi.

Aşiretin hanımağasına düğün gibi tahliye

Aşiretin hanımağasına düğün gibi tahliye

Aşiretin hanımağasına düğün gibi tahliye

Aşiretin hanımağasına düğün gibi tahliye

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