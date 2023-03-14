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Aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar

14.03.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen sünnet düğünü ilginç anlara sahne oldu. Kars’ın en büyük aşiretlerinden biri olan Mılli aşiretinin Sultanbeyli’de düzenlediği sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu. Gecenin sonunda 11 milyon 750 bin TL toplandı. Masa üzerinde toplanan balya balya paralar bavullara koyularak salondan çıkarıldı. İşte detaylar...

Aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar

İstanbul Sultanbeyli’de Kars’ın tanınmış aşiretlerinden biri olan Mılli aşiretinden Adem Baran’ın oğlu için düzenlediği sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu. Sünnet düğünü, aşiret mensupları tarafından cep telefonları ile saniye saniye kayıt altına alındı.

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BAVULLARLA TAŞIDILAR

Masa üzerine konulan balya balya paralar, sayımın ardından bavullara konularak salondan çıkarıldı. Yöresel müzik eşliğinde başlayan sünnet düğünü, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

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11 MİLYON 750 BİN TL TOPLANDI

Adem Baran, "Misafirlerimizden Allah razı olsun. Çok kalabalıktı. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. 11 milyon 750 bin TL geldi. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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İHA

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Sultanbeyli para aşiret sünnet düğünü

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