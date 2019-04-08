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Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Afrin’de ofis açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 18:59 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin’de, Suriyeli Kabileler ve Aşiretler Meclisi ofisi açıldı

AFRİN (AA) - Suriye’nin kuzeyinde 150 aşiretin tek çatı altında bir araya gelerek oluşturduğu Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Afrin’de ofis açılışı gerçekleştirdi.

Açılışa kabile ve aşiretlerin yanı sıra yerel polis teşkilatı, yerel meclisler, askeri grup liderleri ve Afrin'in ileri gelenlerinin katıldığı yaklaşık 500 kişi katıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Kabileler ve Aşiretler Meclisi İdari Meclisi Üyesi Ebu Ali Siccu, "Bugun Aşiretler ve Kabileler Meclisi olarak Afrin ilçe merkezinde gönül meclisini açmak üzere toplandık." dedi.

Siccu, "Hedefimiz Arap, Kürt, Türkmen herkesi bir arada tutmak, özellikle Kürt kardeşlerimizi yalnız bırakmamak. Suriye Halkı birdir, hiç kimsenin kimseye karşı üstünlüğü yoktur. Arap, Kürt, Türkmen kardeştir." diye konuştu.

Siccu, Fırat'ın doğusunda terör örgütü işgalinde bulunan bölgelerdeki aşiret üyelerine de seslenerek, "Daha öncesinde Afrin'i özgürleştirdiğimiz gibi Fırat'ın doğusundaki Kürt kardeşlerimizi de terör örgütü üyelerinden kurtaracağız." ifadesini kullandı.

Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türkiye ve Suriye’de açtıkları ofislerle aşiret üyelerinin bağlılığını canlı tutmayı hedefliyor.

150 aşiret, 2018’in son günlerinde Azez'in Siccu köyünde aşiretler divanında bir araya gelerek Aşiretler ve Kabileler Meclisini kurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Kabileler ve Aşiretler Meclisi

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