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Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı, parasını polise sordu

21.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da aşırı alkol alan şahıs dağlık araziden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Ayakta durmakta güçlük çeken ve kısmen dolu olan sulama kanalında sırılsıklam olan şahıs, defalarca suya düşerken, kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına küfür, hakaret ve tehditler savurdu. AFAD ekiplerince kanaldan çıkarılan şahıs cüzdanındaki ıslanan parasını da polis memurlarına sordu.

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı, parasını polise sordu

Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Yolu Kireçlik mevkiinde bulunan dağlık arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dağlık alanda aşırı alkol alan ve alkolün etkisiyle dengesini kaybederek DSİ’ye ait sulama kanalına düşen Emrah K. (30), polis, 112 ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Çevredeki vatandaşların sulama kanalına bir şahsın düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım, İl Afet Acil Durum (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi.

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DÜŞEN PANTOLONUNU AFAD EKİPLERİ KALDIRARAK BAĞLADI

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri halat marifeti ile kısmen su dolu olan sulama kanalına girdi. Ayakta bile duramayan Emrah K. defalarca suya düşüp kalkarken, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hem küfretti, hem de tehditler savurdu. AFAD ekiplerince güçlükle kontrol altına alınmak istenen alkollü şahıs adeta sırılsıklam oldu. Pantolonu düşen alkollü şahsın pantolonunu kaldırarak bağlayan AFAD ekipleri bir süre şahsı sakinleştirmeye çalıştı. AFAD ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu sulama kanalından çıkarılan alkollü şahıs bu kez de 112 Acil Yardım ekiplerine güçlük yaşattı. Ambulansa binmemekte ısrar eden şahıs güçlükle ambulansa bindirildi.

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CÜZDANIN PARASINI POLİSE SORDU

Ambulansa bindirildiği sırada bu kez de parası aklına gelen Emrah K., cebinde bin 600 TL parası olduğunu belirterek, “Ağabey cüzdana bak cüzdana param vardı, 1 milyar 600. 1 milyar 600 lira para var. Pantolonu bana versene” dedi. Sedyeden inerek polis memurlarına parasını soran alkollü şahıs polis ekipleri tarafından güçlükle tekrar ambulansa bindirildi. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Emrah K. burada tedavi altına alındı. (İHA)

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Aksaray
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