'Aşırı' cep telefonu kullananların daha fazla partneri oluyor

Derste veya işte akıllı telefonlarınız yüzünden konsantre olmakta zorluk çekiyor musunuz?

Ankette cep telefonu kullanımlarının aşırı olup olmadığını anlamak için öğrencilere yöneltilen soruların bir kısmı şöyleydi:

Chicago, Cambridge ve Minnesota üniversitelerinden araştırmacılar, bunun için Sağlık ve Bağımlılık Yapıcı Davranışlar Anketi adı verdikleri anketi hazırladı.

Journal of Behavioral Addictions'ta (Davranışsal Bağımlılıklar Dergisi) yayımlanan araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin akıl sağlığı ve genel anlamda sağlıklarını değerlendirmek ve cep telefonlarının üzerlerindeki etkisini anlamaktı.

Araştırmaya 3 bin 400'den fazla kişi, yanıtladıkları anket üzerinden katıldı. Araştırmayı değerlendiren British Psychological Society (Britanya Psikoloji Topluluğu) üyesi Dr. Abiel San bu sonucun endişe verici olduğunu söyledi.

Öte yandan aynı kişiler depresyon ve anksiyeteye de daha açık.

Cep telefonu kullandığınız sürenin zaman içinde arttığını düşünüyor musunuz?

Telefon başında geçirdiğiniz vakit zaman içinde arttı mı?

Telefon kullanımınız yüzünden işe gidemediğiniz oluyor mu?

Baş dönmesi veya bulanık görüş gibi aşırı telefon kullanımının fiziksel belirtilerini yaşıyor musunuz?

Her beş öğrenciden biri, aşırı cep telefonu kullanımı seviyesinde olduklarını ortaya koyacak kadar soruya "evet" yanıtı verdi. Bunların yüzde 60'ı kadındı.

'NORMAL İLİŞKİLERİ GÖZARDI ETMEK'

Araştırmacılar son bir yıl içinde iki veya daha fazla seks partnerine sahip olan öğrencilerin sayısının cep telefonunu aşırı kullanmayanlarda yüzde 27,2, aşırı kullananlarda yüzde 37,4 olduğunu tespit etti.

Son bir yılda altı veya daha fazla seks partneri olanların oranı, aşırı cep telefonu kullananlarda normalin iki katı oldu.

Araştırmanın yazarlarından Cambridge Üniversitesi'nden Psikiyatrist Dr. Sam Chamberlain, bunun nedenini tam olarak tespit etmenin zor olduğunu söyledi:

"İnsanların cep telefonlarında çöpçatanlık uygulamaları kullanması bunun nedenlerinden biri olabilir ama insanlar fazla cep telefonu kullanımı nedeniyle normal ilişkileri göz ardı ediyor da olabilir.