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Aşırı doz uyuşturucudan öldü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 19:31 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen İbrahim Çakan (34), evinde ölü bulundu.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen İbrahim Çakan (34), evinde ölü bulundu.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kışla Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Köydeki evlerinden çocuklarının kaldığı eve giden Adem ve Melek Çakan çifti, oğulları İbrahim Çakan'ı hareketsiz halde buldu. Haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İbrahim Çakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakan'ın aşırı dozda uyuşturucu madde kullanımının ardından hayatını kaybettiği iddia edildi. Çakan’ın cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, Çakan'a ait evin önündeki otomobilde inceleme yaptı. Çakan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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