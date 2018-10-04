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Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşanan ilginç bir olay tıp literatürüne girdi. Sertleşme sorunu yaşayan bir adam aşırı dozda Viagra benzeri, cinsel performasn artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu.

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Yoğun bakıma kaldırılan adamın görme bozukluğu yaşadığı ve gözünün önüne adeta "bir perde çekildiği" ifade edildi.

Tıp dünyasının önemli dergilerinden Retinal Cases & Brief Reports’ta yer alan bir araştırma, İngiltere’de aşırı dozda viagra benzeri ilaç alan bir adamın hastanelik olduğunu ve vücudunda hiç beklenmeyen bir organında sorun yaşandığını ortaya çıkardı.

İngiliz basınında da yer alan haber Mount Sinai Health System’de görevli bilim insanlarının araştırmalarına dayandırıldı. Araştırmayı yürüten Dr. Richard Rosen, “İnsanlar daha çok ilaç almanın kendilerini daha sağlıklı kılacağına inanıyor. Fakat bu gerçek değil. Aşırı dozda ilaç almak çok zararlı ve yaşanan bu olay bunun doğruluğunu gözler önüne seriyor” dedi.

Rosen, 31 yaşındaki bir adamın hastaneye geldiğini ve görüş açısında bozukluk olduğunu söylediğini dile getirdi. Rosen, “Görme sorunu yaşadığını ve her şeyi kırmızı bir perde arkasından gördüğünü söyledi. Rosen, “İncelemelerimiz sonucunda aşırı dozda “performans artırıcı” ilaç aldığını öğrendik. Aşırı dozda viagra benzeri ilaç aldığı için hastanın retinasının yapısına bir etki olduğunu tespit ettik. Doktorlarımız bu tür ilaçların hücrelerde değişikliğe sebep olduğunu ve bu sebeple görüş açısını bozduğunu fark etti” açıklamasını yaptı.

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Viagra cinsel performans artırıcı seks ilaç ingiltere göz körlük görme bozukluğu

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