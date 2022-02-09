Aşırı düşünenler… Psikolojik problem olabilir!

Aşırı düşünen kişiler kendilerine ve çevrelerine istemeden de olsa zarar veriyorlar. Aşırı düşünenler yalnızca düşüncelerinin farkında olmakla kalmayıp aynı zamanda düşüncelerinin nedenlerini ve anlamını anlamak için çok fazla zaman harcıyorlar. Bu kadar çok düşünmek zaman içerisinde gündelik hareketleri engelleyebiliyor. Aşırı düşünen kişilerde odaklanma sorunu yaşanıyor.

AŞIRI DÜŞÜNMEK VE PROBLEM ÇÖZME ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Uzman Psikolog Tuğba Masalcı aşırı düşünmek hakkında bilgilendirici açıklamalar yaptı. “Bir şey hakkında ne kadar uzun süre düşünürseniz, eylemde bulunmak için o kadar az zaman ve enerjiniz olacaktır. Aşırı düşünmek, problem çözmekten farklıdır. Aşırı düşünmek, problem üzerinde durmakla ilgilidir, problem çözmek ise bir çözüm aramayı içerir.”

Aşırı düşünmek ve problem çözmek arasındaki farkı anlamak için: bir ayrılık yaşadığınızı hayal edin;

Aşırı düşünmek: “Şimdi her şey korkunç olacak., ben sevilmeye layık biri değilim. Neden bunlar hep benim başıma gelmek zorunda? Bununla başa çıkamam…”

Problem çözme: “Dışarı çıkıp kendimi mutlu edecek bir şeyler yapacağım, spora başlayacağım, bu ayrılıktan çıkarmam gereken dersleri not edeceğim ve bir daha yanlışlarımı yapmayacağım…’’ Örnekte de görüldüğü gibi, problem çözme, eyleme yol açabilir, aşırı düşünmek rahatsız edici duyguları besler ve çözüm aramaz.”

AŞIRI DÜŞÜNCELİ OLDUĞUNUZU NASIL ANLARSINIZ?

*Tekrarlayan düşünceler yaşıyorsanız,

*Düşünceleriniz uykunuzu bölüyorsa,

*Düşüncelerinizin daha derin anlamını veya kişisel önemini mi arıyorsanız,

*Üzgün hissettiğinizde kendi düşüncelerinize çok odaklanıyorsanız,

*İstenmeyen düşüncelere karşı toleransınız düşük ise,

*Düşüncelerinizi kontrol etmek için sık sık bir mücadele içindeyseniz,

*Karar vermede zorlanıyorsanız,

*Aşırı düşünmeye eğiliminiz olabilir.

AŞIRI DÜŞÜNMEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Aşırı düşünmek hakkında bilinmesi gereken üç şey vardır;

İlk olarak aşırı düşünmek her zaman olumsuz değildir kendinizin analizini yapmak için size yol gösterici olabilir.

İkincisi, aşırı düşünme, saplantıya dönüştüğünde ve kişinin sorumluluklarına odaklanmasını engellediğinde problem haline gelir.

Üçüncüsü ise, aşırı düşünmek, kırılması zor bir alışkanlıktır.

Aşırı düşünmeyi azaltmak için, bunun ne zaman olduğunu bilmeniz gerekir. Aşırı düşünmenize sebep olan olaylar nelerdir, bu olaylar ne zaman oldu, hangi koşullarda aşırı düşünüyorsunuz?