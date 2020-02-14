Aşırı el terlemesinin tedavisi mümkün mü?

Terleme, ısı dengesini sağlayan ve bazı toksinlerin atılmasına yardımcı olan önemli vücut fonksiyonlarımızdan biri. Ancak uzmanlara göre ‘aşırı’ olması durumunda, kişilerin toplum içine çıkmalarını engelleyecek kadar olumsuzluklara da yol açabiliyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Bülent Kargı, “Hiperhidrozis, genellikle çocukluk çağında başlayan, vücudun yalnızca belli bölgelerinde aşırı terleme olması durumudur. Daha çok ellerde, koltuk altlarında, yüzde ve ayak tabanlarında aşırı terleme şeklinde görülür. Kalan bölgeler her insan gibi sıcakta veya eforla normal şekilde terler. Oysa ki Hiperhidrozis hastalığında ellerin veya koltuk altının terlemesi, sıcaklıkla ilgili değildir. Terlemeyi idare eden sempatik sinir sisteminin aşırı çalışması sonucunda meydana gelir. Kişinin günlük hayatını etkileyecek derecede fazla terleme halidir. Toplumda yaklaşık 100 kişiden 1 ila 3’ünde bu duruma rastlanır. Ancak bunların da yalnızca 3’te 1’i bu durumun bir bozukluk olduğunu düşünüp bir sağlık kuruluşuna başvurur” dedi.

“TOKALAŞMAKTAN KAÇIYORLAR”

Bölgesel aşırı terleme (hiperhidrozis) hastalığının fiziksel şikâyetlerin dışında, psikolojik bazı sıkıntılara ve sosyal fobiye de yol açabildiğini işaret eden Doç. Dr. Ahmet Bülent Kargı, “Aşırı el terlemesi olan kişiler yeni ortamlara girmekten, başkalarıyla tanışmaktan ve tokalaşmaktan kaçınırlar. Hatta el ele tutuşmak bile istemezler. Bu durum zamanla kendilerine güvensizliğe, psikolojik sorunlara ve sosyal fobiye yol açabilir. Bu kişiler ellerinde sürekli mendil taşır, topluma girmekten çekinir, çeşitli bahaneler uydurabilirler. Bu yüzden el terlemesi aslında bir estetik ve kozmetik sorunu değil, bir sağlık sorunudur” diye konuştu.

Aşırı koltuk altı terlemesinin ise sosyal ortamda daha büyük bir fobi sebebi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kargı, “Bu kişiler ter izlerini gizlemek için kalın ve koyu renkli giysileri tercih ederler. Ancak bu durum daha da fazla terlemeye yol açar. Zaman zaman ellerini kaldırmak, otobüste askıya tutunmak bile onlar için işkenceye dönüşür” şeklinde konuştu.

25 YAŞINDAN ÖNCE BAŞLIYOR

Hiperhidrozis tanısının konulması için hastada bir takım belirtilerin görülmesi gerektiğini işaret eden Doç. Dr. Ahmet Bülent Kargı, 25 yaşından önce başlayan ve 6 aydan uzun süren, iki taraflı, kişinin günlük hayatını ve psikolojisini etkileyen, geceleri uyuyunca azalan bölgesel aşırı terleme olması durumunda Hiperhidrozis hastalığı tanısının konulduğunu söyledi.