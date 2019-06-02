HABER

Aşırı gazlı içecek tüketimi nedeniyle delinen mideye operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 14:47 | Son Güncelleme

YOZGAT’ta, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen M.A.'nın (16) gazlı içecekleri aşırı tüketmesi nedeniyle midesinin delindiği belirlendi.

Aşırı gazlı içecek tüketimi nedeniyle delinen mideye operasyon

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen M.A.'nın (16) gazlı içecekleri aşırı tüketmesi nedeniyle midesinin delindiği belirlendi. M.A.'nın midesindeki delik ameliyatla kapatıldı.
Kent merkezinde oturan M.A., şiddetli karın ağrısı nedeniyle ailesi tarafından Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde M.A.'nın midesinin delindiği tespit edildi. Gazlı içecekleri aşırı tükettiği ve bu nedenle midesinde delik oluştuğu belirlenen M.A., ameliyata alındı. M.A.'nın midesindeki delik, yaklaşık 1,5 saat süren operasyonla kapatıldı.
Opr. Dr. Necip Fazıl Aras, yaklaşık 1,5 saat süren bir operasyonla hastanın midesindeki deliği kapattıklarını söyleyerek, "Laparoskopik, yani kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz operasyon sonrasında hastamız yoğun bakıma ünitesine ihtiyaç kalmadan tedavi edildi. Mide delinmesi durumu, çocukluk çağında çok nadir görülen bir durumdur ancak gazlı içeceklerin aşırı tüketilmesi buna neden olabilir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildiŞehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi
Şehidin babası: Oğlumun intikamını torunlarım alacakŞehidin babası: Oğlumun intikamını torunlarım alacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Adem'den itiraf: Aynı şartlarda değildik

Adem'den itiraf: Aynı şartlarda değildik

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

Böyle yakalandı!

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.