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Aşırı hız can aldı! Üniversite öğrencisinden acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 21:47 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan motosikletin kaldırımdaki ağaçlara çarpması sonucu sürücüsü üniversite öğrencisi Ali Rıza Gökkaya (23) hayatını kaybetti.

Aşırı hız can aldı! Üniversite öğrencisinden acı haber

Kaza, saat 16:00 sıralarında Hüseyin Can Bulvarı'nda meydana geldi. Aydın'dan bir grup arkadaşlarıyla birlikte Kuşadası'na gelen Ali Rıza Gökkaya (23) yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre sürücüsünün aşırı hız yapması nedeniyle virajda kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın şiddetiyle Gökkaya ve arkasında oturan Erkan Ç. (20) yola savruldu. 2 yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince de müdahalesi yapılan ağır yaralandığı belirlenen Gökkaya ve Erkan Ç., Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisalı üniversite öğrencisi Gökkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkan Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Kuşadası Ali Rıza Gökkaya Motosiklet

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