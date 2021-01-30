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Aşırı hız kazaya neden oldu

30.01.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te yüksek hızla seyrettiği iddia edilen araç, önündeki bir başka araca çarparak takla attı.

Gaziantep’te yüksek hızla seyrettiği iddia edilen araç, önündeki bir başka araca çarparak takla attı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen araçta bulunan 4 kişi feci kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe Mahallesi’nde seyir eden Şerif A. kontrolündeki 27 AB 720 plakalı araç, yabancı uyruklu olan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin kontrolündeki 27 MB 0198 plakalı araca çarptı. Yüksek hızla gittiği ileri sürülen Şerif A. idaresindeki araç çarpmanın etkisiyle savrularak, takla attı. Ters bir şekilde yaklaşık 30 metre sürüklenen araçta sürücü ve yanında bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yolda güvenlik önlemleri alan polis olay yerinde inceleme yaptı.

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