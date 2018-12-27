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Aşırı hız ölüm getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 09:31 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de bariyerlere çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Fatih Ç. (24) hayatını kaybetti.

Aşırı hız ölüm getirdi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de bariyerlere çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Fatih Ç. (24) hayatını kaybetti. Fatih Ç.'nin intihar etmek amacıyla aşırı hız yapıp kaza yaptığı öne sürüldü.
Kaza dün akşam saatlerinde, Kocasinan ilçesi Kuzey Çevreyolu'nda meydana geldi. Fatih Ç., 06 Z 1979 plakalı otomobiliyle aşırı hız yapınca direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil hızla bariyerlere çarptı. Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan Fatih Ç., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla Şehir Hastanesi'ne götürülmek istenen Fatih Ç., yolda hayatını kaybetti.
Kazanın ardından Fatih Ç.'nin, yakınlarına intihar edeceğini söyleyerek evden çıktığını belirleyen polis, gencin bu nedenle aşırı hız yapmış olma ihtimali üzerinde de duruyor.

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Aşırı hız ölüm getirdi

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