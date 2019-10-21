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Aşırı hız yapan araç Rusya Savunma Bakanlığı önündeki bariyerlere daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

Rusya’da aşırı hız yapan bir araç, Rusya Savunma Bakanlığı binasının önündeki bariyerlere çarparak durabildi.Rusya’nın başkenti Moskova’nın Frunzenskaya Naberezhnaya Caddesi’nde bulunan Rusya Savunma Bakanlığı binası önünde Pazar sürüşü yapan bisikletçi grubu seyir halindeyken karşı yönden gelen bir aracın sürücüsü kontrolü kaybetti.

Rusya’da aşırı hız yapan bir araç, Rusya Savunma Bakanlığı binasının önündeki bariyerlere çarparak durabildi.
Rusya’nın başkenti Moskova’nın Frunzenskaya Naberezhnaya Caddesi’nde bulunan Rusya Savunma Bakanlığı binası önünde Pazar sürüşü yapan bisikletçi grubu seyir halindeyken karşı yönden gelen bir aracın sürücüsü kontrolü kaybetti. Aşırı hız yapan araç bakanlık binası önündeki kaldırımlara çıktıktan sonra ters döndü. Araç son olarak bakanlık binası önündeki beton bariyerlere çarptı.
Kaza anı, o esnada yolda ilerleyen bisikletlilerin kask kamerasına yansıdı. Kaza sırasında yayalar kaçarak ölümden kurtulurken, bisiklet sürücülerinin yaşadığı şok da görüntülere yansıdı. Kazanın ardından bisikletçiler sürücüyü araçtan çıkarmak için geri döndü. Ardından aracın içerisindeki sürücü çıkarıldı. Araçtan çıkarılan sürücü polisler tarafından kollarından tutularak gözaltına alındı. Sürücünün hafif sıyrıklar dışında sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.
Rusya Savunma Bakanlığı binası önünde yaşanan trafik kazasının Pazar günü olması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü. Sürücünün sorgusunun devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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