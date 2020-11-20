Aşırı hız yapan aracın kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa’da aşırı hızdan dolayı kontrolden çıktığı öğrenilen 16 AJF 543 plakalı hafif ticari aracın kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Köprüsü üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AJF 543 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ankara yolu üzerinde aşırı hız sebebiyle kontrolü kaybetti. Bir anda savrulmaya başlayan araç bir iş yerinin tabelasına çarptıktan sonra Hacivat köprüsünün bariyerlerine çarpıp durabildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis olay yerindeki ilk ifadenin ardından tahkikat başlattı.

