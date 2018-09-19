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Aşırı hız yaptı, direksiyon elinde kaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.09.2018 09:23 | Son Güncelleme

Aşırı hız yaptı, direksiyon elinde kaldı. Yaşanan o anları görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

Aşırı hız yaptı, direksiyon elinde kaldı. Gaza basıp hızını artıran sürücü, bir süre sonra aracının direksiyon hakimiyetin kaybedince kaza yaptı. Sürücü çarpmanın etkisiyle otomobilin içinde savrulurken, yan taraftaki hava yastığı da açıldı. Direksiyon sürücünün elinde kalırken, ucuz atlatılan kaza araç kamerasına böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
aşırı hız direksiyon

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