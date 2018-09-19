Aşırı hız yaptı, direksiyon elinde kaldı. Gaza basıp hızını artıran sürücü, bir süre sonra aracının direksiyon hakimiyetin kaybedince kaza yaptı. Sürücü çarpmanın etkisiyle otomobilin içinde savrulurken, yan taraftaki hava yastığı da açıldı. Direksiyon sürücünün elinde kalırken, ucuz atlatılan kaza araç kamerasına böyle yansıdı.

