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  4. Aşırı hız yaptı, kavşaktan dönen araca çarptı. Motor sürücüsüyle birlikte alevler içinde kaldı

Aşırı hız yaptı, kavşaktan dönen araca çarptı. Motor sürücüsüyle birlikte alevler içinde kaldı

27.08.2024 17:05
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.08.2024 17:05
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Görüntüler, Çin'in İç Moğolistan'da bulunan Hohhot bölgesinde kaydedildi. Otoyolda seyir halinde olan araçlardan biri sinyal vermeden kavşaktan dönmek istedi, olanlar oldu. Motosiklet sürücüsü motoruyla beraber aracın altında ezildi. Saniyeler içinde alev alan motor kendiyle beraber sürücüsünü de kömüre çevirdi.

Fazla hız peşinden facia getirdi. Şeridinde giderken bir anda sağ yola kıvrılan ve sinyal vermeyen şoför, motosikletli şahsın sonu oldu. Solundaki aracın şerit değiştirdiğini ve yan yola kıvrıldığını gören motor sürücüsü ani fren yaptı.

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NE OLDUYSA O ANDA OLDU

Aşırı hız yapan motosikletli, fren yapması sonucu motorun arka tekeri havaya kalktı. Motor ve sürücü havada takla attı, yerde sürüklendi. Arabaya çarparak duran motosikletli, çarpmanın etkisiyle parçalara ayrıldı.

Ekran görüntüsü 2024-08-27 170128

SANİYELER İÇERİSİNDE KÖMÜRE DÖNDÜ

Motosikletle birlikte şoför de saniyeler içinde alev aldı. Yoldan geçen araç sürücülerinin ilk müdahaleyi gerçekleştirse de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Sürücünün yaptığı hata sonucu yaşanan kaza anbean kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin motor
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