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Aşırı hız yaptığı anları sosyal medyadan paylaşıyordu: Yakayı ele verdi

29.10.2024 00:22
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İstanbul Sarıyer'de bir sürücü aracındaki abartı egzozla birlikte hız yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler sonrası harekete geçen ekipler sürücüyü tespit ederek 9 bin 325 TL ceza kesti.

Aşırı hız yaptığı anları sosyal medyadan paylaşıyordu: Yakayı ele verdi

İstanbul Sarıyer’de bir motosiklet sürücüsü, abartı egzoz ile aşırı hız yaptığı anları cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın E.A. olduğunu tespit etti.

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9 BİN 325 TL PARA CEZASI ALDI

Kontrol noktasında şahsı yakalayan polis ekipleri, sürücü E.A.’ya dikiz aynasız araç kullanmaktan bin 506 TL, makas atmaktan 6 bin 439 TL, takip mesafesine uymamaktan 690 TL, saygısızca araç kullanmaktan 690 TL olmak üzere toplam 9 bin 325 TL para cezası kestı. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Sarıyer İstanbul motosiklet
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