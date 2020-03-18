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Aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzamaya yol açıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.03.2020 10:47 | Son Güncelleme

Dermatolog Uzm. Dr. Hacer Köksal, korona virüsünden korunmada su ve sabunun yanı sıra önerilen kolonya, dezenfektan kullanımının egzamaya davetiye çıkarttığını söyledi.

Aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzamaya yol açıyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hacer Köksal, koronavirüsten korunma kapsamında el hijyeni açısından önerilen önlemlerin dermatolojiye etkilerinin her gün biraz daha artarak görüldüğünü söyledi.

Küresel salgın haline gelen, hızlı bulaşıcılığı ve ölümlere yol açması yüzünden dünyanın korkulu rüyası olan koronavirüsü enfeksiyonuna karşı el temizliğinin önemini vurgulayan Uzm. Dr. Köksal, bu konuda uyarı ve önerilerde bulundu. Uzm. Dr. Köksal, hijyen sağlamak adına aşırı dezenfektan ve kolonya kullanımının cildin doğal yapısını bozarak egzamaya yol açtığını belirtti.

EN ÖNEMLİ ÜÇLÜ: SU, SABUN VE NEMLENDİRİCİ

Koronavirüse karşı önlem almak için ellerin kolonya ve dezenfektan ile sık sık temizlemesi, deri üzerinden kuruluk yaratarak devamında egzama gelişmesine neden olabilir. Kolonya ve dezenfektan kullanımında aşırıya kaçan kişileri uyaran Uzm. Dr. Köksal şöyle konuştu:

"Bazı aileler çocuklarının sadece ellerini değil yüzlerini de sık sık kolonyalı, alkollü mendillerle siliyorlar. Sonunda da yüzlerinde egzama gelişmiş olarak biz dermatologlara başvuruyorlar. Bir diğer yapılan yanlış ise ıslak mendil kullanımı. Her fırsatta elimizi, ağzımızı ıslak mendille siliyoruz. Islak mendiller o an için kiri silmeye yarar ancak virüs ya da bakterilere karşı bir hijyen sağlayıcılığı, etkisi yoktur. Aksine bakteri ürettiği saptanmıştır. Islak mendil kullanımına da dikkat etmeliyiz. Sağlığımızı korumak için ellerimizi en az 20 saniye, su ve normal kokusuz katı beyaz sabunla yıkamalıyız. Bu yıkamayı da öksürdükten, hapşırdıktan sonra, diş, ağız, yüz, göz temizliğinden önce, yemek hazırlamadan ve yemeden önce, tuvalete girmeden önce, tuvaletten çıktıktan sonra, dışarıdan eve girdiğimizde mutlaka yapmalıyız. Tüm bu temizlik önlemlerini alırken; sabun ve suyun temizliğimiz ve bulaştırmayı önlemek için yeterli olduğunu bilelim lütfen, egzama oluşmaması için alkollü ürün ve dezenfektan kullanımını azaltalım. Her el yıkaması sonrası etkili bir nemlendirici, kullanımı bozulmuş deri bariyerimizi onaracaktır. Bariyeri bozulmuş bir deri vücuda yeni enfeksiyon giriş kapısı olarak görülür. Su, sabun ve nemlendirici ellerimizi temiz ve sağlıklı yapar.”

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