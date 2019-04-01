"Aşırı sağ, bir gün Fransa'da iktidara gelecek"

PARİS (AA) - Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, aşırı sağın 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde veya daha sonraki bir zamanda iktidara geleceğini söyledi.

Hollande, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin, sarı yeleklilerin taleplerine hızlı şekilde cevap veremediğini belirten Hollande, bu yüzden çok sayıda şiddet olayının önlenemediğini kaydetti.

Hollande, eylemlerde, kritik bölgeleri korumak ve asayişi sağlamak için asker sevk edilmesini doğru bulmadığını dile getirdi.

Dünyada milliyetçiliğin yükseldiğine dikkati çeken Hollande, "Tehdit aşırı sağdan geliyor. Bir gün (aşırı sağ) Fransa'da iktidara gelecek, 2022'de veya daha sonra." ifadesini kullandı.

