Aşırı sağ terör kaynaklı ölümlerde yüzde 700'lük artış

Küresel Terörizm Endeksi'nde Türkiye iki sıra gerileyerek terörden en çok etkilenen 18'inci ülke oldu.Dünyada terör saldırıları ve terör kaynaklı ölümlerin sayısında düşüş kaydedilirken Batı ülkelerinde aşırı sağ terörde patlama yaşanıyor. Londra merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün (IEP) açıkladığı 2019 yılı verilerine dayanan son rapora göre Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Okyanusya'da aşırı sağ terör 89 can alırken aşırı sağ terör kaynaklı ölümler 2014 yılına göre yüzde 709 oranında arttı. Aşırı sağ terör saldırılarının sayısında ise son beş yıllık dönemde yüzde 250'lik artış kaydedildi.

IEP raporunda diğer terör saldırılarıyla karşılaştırıldığında aşırı sağ kaynaklı terör saldırılarının sayısının düşük olduğu, ancak yükselişin endişe verici olduğu kaydedildi. 2019'da aşırı sağ teröre kurban giden 89 kişiden 51'i Yeni Zelanda'da Christchurch kentindeki camilere düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti.

Son beş yılda Avrupa'da yılda ortalama 35'in üzerinde aşırı sağ kaynaklı terör saldırısı düzenlendiğine de dikkat çekildi. Son 50 yılda 10'un üzerinde can kaybının yaşandığı terör olaylarından 13'ünün aşırı sağ, 24'ünün radikal İslam ve 3'ünün diğer ideolojiler kaynaklı olduğu belirtildi. Rapora göre 1970-2019 yılları arasında kaydedilen aşırı sağ terör saldırılarının yüzde 60'ı, herhangi bir örgütle bağlantısı bulunmayan kişilerce gerçekleştirildi.