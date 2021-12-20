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Aşırı sağcı bir çifte ait yüzlerce silah ele geçirildi

20.12.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki bir evde aşırı sağcı bir çifte ait yüzlerce silah bulundu.

Aşırı sağcı bir çifte ait yüzlerce silah ele geçirildi

Sanıkların aşırı sağcı yapılanmalarla bağı olduğu ve silah ticareti yaptığı tahmin ediliyor.Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde yüzlerce silah bulunması üzerine bir erkek ve bir kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Koblenz Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada iki şahsın aşırı sağcı yapılanmalara dahil olduğuna dair işaretler bulunduğu belirtiliyor. Kaiserslautern kenti yakınlarında ikamet eden şahıslar hakkında, izinsiz ateşli silah bulundurma ve bu silahların ticaretini yapma şüphesi bulunuyor. Koblenz Başsavcılığı konuyla ilgili "Sanıkların aşırı sağcı yapılarla bağı olduğu yönünde emareler olması sebebiyle dava Koblenz Başsavcılığı Terörizm ve Aşırıcılıkla Mücadele Eyalet Merkez Birimi'nce üstlenilmiştir" açıklamasını yaptı.

Ele geçirilen yüzlerce silah arasında yüksek teknoloji arbaletler, delici ve kesici aletler, pompalı silahların bulunduğu belirtiliyor.

56 yaşındaki erkek ile 49 yaşındaki kadın hakkında başlatılan soruşturma hakkında ilk haber geçen hafta Der Spiegel dergisinde yayınlanmıştı. Haberde polisin evdeki aramayı kasım ayında yaptığı ifade edilmişti. Haberde çiftin silah ticareti yaptığı, kadının Avusturya vatandaşı olduğu ayrıntısına yer verilmişti.

Koblenz Başsavcılığı, iki şahıs hakkındaki ilk şüphenin Rheinland-Pfalz Eyalet Polis Teşkilatı'nın sosyal medyada yaptığı bir değerlendirme ile oluştuğunu açıkladı. Der Spiegel'in haberinde de kadının sosyal medyada kendisini "Right Wing Resistance" (Sağ Kanat Direniş) adlı uluslararası bir aşırı sağcı organizasyonun taraftarı olarak ifade ettiğini yazmıştı. Habere göre bir sosyal medya paylaşımında "direnişin küçük bir askeri" olmaktan gururlu olduğunu ifade eden şüpheli, bir diğer paylaşımında da "Tanrıları yatıştırmak için liderleri öldürmek" fikrini olumlu bulduğunu söyledi. Ayrıca haberde çiftin bull teriyer ırkı köpekler yetiştirdiği ve bu köpeklere "Adolf," "Bayan Braun" ve "Hermann Göring" gibi isimler verdikleri kaydedilmişti.

dpa / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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