Aşırı Sağcı Grubun Dört Liderine Kongre Baskını Suçlaması

Dört sanığın da yaşadıkları eyaletlerde Proud Boys grubunun bölge sorumlusu olduğu bilgisi iddianamede yer alan ayrıntılar arasında.

İddianameye göre, bu kişiler ayrıca protestoda ABD Kongre binasına saldırıda kullanılmak üzere askeri ekipman temin etme girişiminde bulundu, binanın korunması için çevresine kurulan metal bariyerleri söktü ve saldırı sırasında telsiz cihaz ve şifreli mesajlaşma uygulamalarıyla iletişim sağladı.

Kararla ilgili bugün açıklanan iddianamede Washington eyaletinden Ethan Nordean, Florida’dan Joseph Biggs, Pennsylvania’dan Zachary Rehl ve Kuzey Carolina’dan Charles Donohoe, grup üyelerini 6 Ocak’ta başkentte eski Başkan Donald Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto amaçlı düzenlediği ‘Stop the Steal’ (Hırsızlığı Durdur) adlı protestoya katılmaya teşvik etmekle suçlanıyor.

6 Ocak’ta Kongre binasına düzenlenen baskınla ilgili aşırı sağcı grup Proud Boys’un (Gururlu Gençler) dört üyesi, Başkan Joe Biden’ın seçim galibiyetinin Kongre tarafından onaylanmasını engelleme girişimiyle suçlanıyor.

Sanıkların ayrıca, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına hile karıştığı ve aslında Trump’ın galip geldiği iddiasıyla seçimlerin düzenlendiği Kasım ayından itibaren şiddet eylemine başvurma tehdidinde bulundukları belirtiliyor. İddianamede, sanık Biggs’in 5 Kasım 2020 tarihinde yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, seçim sonuçlarının “çarpıtılarak” Trump’ın kaybetmesi halinde “savaş çıkacağını” yazdığı da ifade edildi.

27 Kasım’da ise sanık Nordean sosyal medyada, “İyi olmaya ve kurallara uymaya çalıştık ama artık yarattığınız canavarla siz uğraşacaksınız” paylaşımında bulundu.

Seçiciler Kurulu üyelerinin Kongre’de 6 Ocak’ta Biden’ın galibiyetini oylamaya sunduğu sırada yaşanan şiddet eylemleri sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyla ilgili şu ana kadar 300’den fazla kişi hakkında resmi suçlama yapıldı.

Adalet Bakanlığı’ndan geçen hafta yapılan açıklamada, olaylarla bağlantılı olduğu iddia edilen 100 kişi hakkında daha yasal adım atılacağı belirtildi.

Saldırı öncesince, başkent Washington’da toplanan destekçilerine seslenerek bir konuşma yapan eski Başkan Trump, isyana teşvik suçlamasıyla azil sürecinden geçti ancak aklandı.

