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Aşırı sağcı gruptan Almanya'daki bazı siyasetçilere ölüm tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 23:22 | Son Güncelleme

Yeşiller Partisinin Türk kökenli milletvekili Cem Özdemir ile Federal Meclis Başkan Vekili Claudia Roth'a, aşırı sağcı bir grubun üyeleri tarafından ölüm tehdidi içeren elektronik postalar gönderildi

BERLİN (AA) - Almanya'da Yeşiller Partisinin Türk kökenli milletvekili Cem Özdemir ile Federal Meclis (Bundestag) Başkan Vekili Claudia Roth'a, aşırı sağcı bir grubun üyelerinin ölüm tehdidi içeren elektronik postalar gönderdikleri bildirildi.

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerdeki haberlere göre, Özdemir ve Roth, ekim ayı sonunda, altında aşırı sağcı Nükleer Silah Birliği (Atomwaffen Division Deutschland) adlı grubun imzası bulunan ve ölümle tehdit edildikleri elektronik postalar aldı.

Özdemir'e gönderilen elektronik postada, "Şu sıralarda sizi nasıl ve ne zaman öldüreceğimizi planlıyoruz. Bir sonraki kamuya açık etkinlikte mi? veya biz sizi ikamet ettiğiniz yerde mi yakalarız?" ifadesi kullanıldı, Özdemir'in listenin ilk sırasında olduğu belirtildi.

Roth'a ulaşan elektronik postada ise ölüm listesinin ikinci sırasında olduğu ifade edildi.

Özdemir'in elektronik postayı Federal Polis ve Federal Kriminal Dairesine ilettiği bildirildi.

Claudia Roth da yaptığı açıklamada, "Tehdit bu kez Cem'e ve bana yönelik olabilir ancak bu tehdit, yerel siyasetçilere ve sivil topluma, Yahudilere ve Müslümanlara, sanatçılara ve göçmen kökenlilere karşı yapılan yıldırma girişimleri arasında yer alıyor." dedi.

Nükleer Silah Birliğinin ABD'de aşırı sağcı bir grup olduğu belirtildi.
Alman hükümetinin, geçen yıl Sol Parti'nin bu gruba ilişkin soru önergesine verdiği cevapta, "Nükleer Silah Birliğinin bir terör örgütü olduğuna ilişkin emare bulunmadığı" ifade edilmişti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Mike Mohring de geçen ay aşırı sağcılardan ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı.

Hessen eyaletinde 5 ay önce Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke evinin bahçesinde aşırı sağcı bir kişi tarafından öldürülmüştü.

Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütü davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız'ın da aşırı sağcılardan ölüm tehditleri aldığı biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Cem Özdemir Claudia Roth Yeşiller Partisi

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