Aşırı sağcı İngiliz iltica için Trump'a yalvardı

LONDRA (AA) - İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) eski Başkanı Tommy Robinson, hakkındaki hapis kararının onanmasının ardından iltica için ABD Başkanı Donald Trump'a yalvardı.

Gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson, aşırı sağcı komplo teorilerinin yer aldığı internet sitesi InfoWars'ta yer alan açıklamasında, "İngiltere'de ölüme mahkum edilmeme iki gün kaldığını hissediyorum." görüşünü savundu.

İngiltere'den acil olarak tahliye edilmesine ihtiyaç olduğunu belirten ve buna gerekçe olarak da "karanlık güçlerin iş başında olmasını" gösteren Robinson, "Durumuma bakması için Donald Trump'a yalvarıyorum, Amerikan hükümetine yalvarıyorum." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı İngiliz, hapishanede öldürüleceğini de ileri sürdü.

Geçen sene Robinson'a vize vermeyen ABD'nin aşırı sağcı ismin iltica talebini kabul edip etmeyeceği belli değil.

- Hapis karar 11 Temmuz'da açıklanacak

Robinson, hakkında yayın yasağı bulunan bir davada yargılanan azınlık mensubu sanıkların kimlik bilgilerini paylaşmak, yargıyı etkileme ve yargıya hakaretten suçlu bulunmuş ve bu karar geçen hafta Yüksek Mahkeme tarafından onanmıştı.

İngiltere'de mahkemeye hakaret suçuna en fazla 2 yıl hapis cezası verilirken, Robinson hakkındaki hükmün 11 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

