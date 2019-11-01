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Aşırı sağcı İngiliz siyasetçi, Başbakan Johnson'a seçim ittifakı teklif etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 17:24 | Son Güncelleme

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçi, Başbakan Johnson'a seçim ittifakı teklif etti

LONDRA (AA) - İngiltere'de Brexit Partisi'nin aşırı sağcı lideri Nigel Farage, Başbakan Boris Johnson'a seçimlerde ittifak çağrısı yaptı.

Farage, seçim kampanyası kapsamında yaptığı konuşmada, Johnson'dan Avrupa Birliği (AB) ile vardığı ayrılık (Brexit) anlaşmasından vazgeçmesini istedi.

Başbakana, "ayrılık ittifakı" kurmayı teklif eden ve kabul etmesi için de aday listelerinin kesinleşeceği 14 Kasım'a kadar süre veren Farage, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına göndermede bulunarak, ittifaka gitmeleri durumunda "durdurulmaz" olacaklarını söyledi.

İttifakla parlamentoda çoğunluğu elde edip Brexit'i gerçekleştirebileceklerini savunan Farage, teklifinin kabul edilmemesi durumunda ise İngiltere, İskoçya ve Galler'de her bir kontenjan için aday çıkaracakları tehdidinde bulundu.

- İttifakı Trump gündeme getirdi

Trump, dün Farage'ın LBC Radyo'da sunduğu programında yaptığı açıklamada, aşırı sağcı siyasetçiye, Johnson ile beraber çalışma tavsiyesinde bulunarak, "Harika olabilecek bir şeyler yapacak bir noktaya geleceğinizi biliyorum. Eğer bir araya gelirseniz bu durdurulamaz olur." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in İngiltere için kötü bir tercih olduğunu söylemiş, ABD Başkanının bu açıklamaları, Corbyn tarafından "seçime müdahale" olarak nitelendirilmişti.

İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit'te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Boris Johnson Brexit Brexit Partisi ingiltere Nigel Farage

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