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Aşırı sağcı İtalyan lider Salvini, Türk fındığı içerdiği için Nutella yemeyecekmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:25 | Son Güncelleme

Aşırı sağcı İtalyan lider Salvini, Türk fındığı içerdiği için Nutella yemeyecekmiş

ROMA (AA) - İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Türk fındığı içerdiği için İtalyan çikolata ürünü Nutella'yı yemeyeceğini söyledi.

Ravenna şehrinde dün yaptığı mitingde konuşan Salvini, İtalyan fındığı yerine Türk fındığı kullanılmasına tepki göstererek, söz konusu ürünle ilgili tutumunu değiştirdiğini ve Nutella hayranı olmaktan vazgeçtiğini belirtti.

Mitingde soğuktan koruması için Nutella yemesi önerilen Salvini, "Nutella'nın, Türk fındığı kullandığını farkettim. İtalyan fındığı kullanan şirketlere yardım etmeyi, İtalyan ürünlerini yemeyi ve İtalyan çiftçilere destek olmayı tercih ederim." ifadesini kullandı.

Salvini, Nutella çikolatası sürülmüş ekmek dilimleriyle çektiği özçekim fotoğraflarını paylaştığı da biliniyor.

Aşırı sağcı Lig Partisi, "Önce İtalyanlar" sloganı ve İtalyan ürünlerini savunmasıyla dikkati çekiyor.

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