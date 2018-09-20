Aşırı sağcı lider mahkeme tarafından psikologlara yönlendirildi

Paris'teki Nanterre mahkemesinin kararını Twitter hesabından duyuran Le Pen, "Twitter mesajlarımla DAEŞ dehşetini kınadığım için adalet sistemi beni psikologlara havale etti. Daha ne kadar ileri gidecekler? Bu rejim bizi gerçekten korkutuyor" dedi'.
Le Pen, kararı "halüsinasyon" olarak niteledi.
Eski adıyla Ulusal Cephe'nin lideri olan Marine Le Pen, 2017'de cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.
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