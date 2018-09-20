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Aşırı sağcı lider mahkeme tarafından psikologlara yönlendirildi

20.09.2018 15:32 | Son Güncelleme

Fransa'da bir mahkeme, Twitter'da IŞİD'in bazı infaz fotoğraflarını paylaşan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen'in akıl sağlının yerinde olup olmadığına bakılmasını talep etti.

Aşırı sağcı lider mahkeme tarafından psikologlara yönlendirildi

Paris'teki Nanterre mahkemesinin kararını Twitter hesabından duyuran Le Pen, "Twitter mesajlarımla DAEŞ dehşetini kınadığım için adalet sistemi beni psikologlara havale etti. Daha ne kadar ileri gidecekler? Bu rejim bizi gerçekten korkutuyor" dedi'.

Le Pen, kararı "halüsinasyon" olarak niteledi.

Eski adıyla Ulusal Cephe'nin lideri olan Marine Le Pen, 2017'de cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.

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