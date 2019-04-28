Aşırı sağcı partinin propaganda filminin yayımlanması talebine ret

BERLİN (AA) - Almanya'da, Federal Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı Almanya Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için hazırladığı propaganda filmini yayımlamayan Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'yi haklı buldu.

Mahkemenin internet sayfasından yapılan açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin, NPD'nin, propaganda filminin yayımlanmasına ilişkin yaptığı başvuruyu reddettiği belirtildi.

Açıklamada, NPD'nin, kamu televizyonu ZDF'ye gönderdiği reklam filminde, "2015'de sınırların keyfi olarak açıldığından ve o dönemden beri kontrol edilemeyen kitlesel göçten dolayı Almanların hemen hemen her gün bıçaklı yabancı erkeklerin kurbanı olduğunun" iddia edildiği aktarılarak, filmde "göç öldürür" ifadesinin kullanıldığı ve ardından "Almanların kendilerini güvende hissettiği koruma alanlarının oluşturulması" çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

ZDF'nin, bu filmi, halkı kışkırtmaya ilişkin suç unsuru taşıdığı gerekçesiyle yayımlamayı reddettiği hatırlatılan açıklamada, Mainz İdari Mahkemesi ile Rheinland-Pfalz Yüksek İdari Mahkemesi tarafından ZDF'nin görüşünün teyit edildiği ve partinin ihtiyati tedbir talebinin reddedildiği anımsatıldı.