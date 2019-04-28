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Aşırı sağcı partinin propaganda filminin yayımlanması talebine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 04:39 | Son Güncelleme

Almanya'da, Federal Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı NPD'nin seçimler için hazırladığı propaganda filmini yayımlamayan ZDF'yi haklı buldu

BERLİN (AA) - Almanya'da, Federal Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı Almanya Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için hazırladığı propaganda filmini yayımlamayan Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'yi haklı buldu.

Mahkemenin internet sayfasından yapılan açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin, NPD'nin, propaganda filminin yayımlanmasına ilişkin yaptığı başvuruyu reddettiği belirtildi.

Açıklamada, NPD'nin, kamu televizyonu ZDF'ye gönderdiği reklam filminde, "2015'de sınırların keyfi olarak açıldığından ve o dönemden beri kontrol edilemeyen kitlesel göçten dolayı Almanların hemen hemen her gün bıçaklı yabancı erkeklerin kurbanı olduğunun" iddia edildiği aktarılarak, filmde "göç öldürür" ifadesinin kullanıldığı ve ardından "Almanların kendilerini güvende hissettiği koruma alanlarının oluşturulması" çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

ZDF'nin, bu filmi, halkı kışkırtmaya ilişkin suç unsuru taşıdığı gerekçesiyle yayımlamayı reddettiği hatırlatılan açıklamada, Mainz İdari Mahkemesi ile Rheinland-Pfalz Yüksek İdari Mahkemesi tarafından ZDF'nin görüşünün teyit edildiği ve partinin ihtiyati tedbir talebinin reddedildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Federal Anayasa Mahkemesi'nin de NPD'nin, ZDF'nin filmi yayımlamaya mecbur kılınması yönündeki talebini reddettiği belirtilerek, alt mahkemeler tarafından verilen kararlarda, anayasaya aykırılık görülmediği ifade edildi.

Koblenz kentindeki Rheinland-Pfalz Yüksek Eyalet Mahkemesi, filmin, Almanya'da yaşayan yabancıları kötüleyerek aşağıladığı, insan onuruna saldırıda bulunduğu ve kamu huzurunu bozduğu yönünde karar vererek, bunun ZDF tarafından yayımlamasına ilişkin NPD'nin talebini reddetmişti. Bu karar üzerine NPD, Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Almanya'nın diğer kamu televizyon kanalı ARD'nin seçim propaganda filmleriyle ilgili hukuki inceleme yapan RBB kurumundan yapılan açıklamada da ARD'nin, NPD'nin propaganda filmini geçen hafta reddettiği ve bunu partiye bildirdiği aktarıldı. Açıklamada, NPD'nin şimdiye kadar ARD'ye yönelik hukuki adımlar atmadığı kaydedildi.

Almanya'da partilerin seçimlere ilişkin propaganda filmlerinin yasal olarak kamu televizyonlarında yayımlanması gerekiyor. Bu filmlerin içeriğinden sorumlu tutulmayan televizyon kanalları, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karar üzerine, yasalara aykırı olduğunda bu filmleri yayınlamama hakkını kullanabilecek.

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