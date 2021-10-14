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Aşırı sağcı polisler skandalında ara bilanço

14.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın KRV eyaletinde polislerin aşırı sağ içerikler paylaştığı mesaj gruplarının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalda 53 soruşturmada aşırı sağcılık şüphesi doğrulandı, 138 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Aşırı sağcı polisler skandalında ara bilanço

Almanya'nın nüfus açısından en büyük eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da polis teşkilatında patlak veren aşırı sağ skandalında 8 memurun işine son verildi. Türklerin de yoğun olarak yaşadığı eyalette skandal, geçen yıl polislerin kısa mesaj yazışmalarının ortaya çıkmasıyla kamuoyuna yansımış, 2017'den bu yıl Eylül ayı sonuna kadar toplam 275 polis memuru hakkında aşırı sağcılık şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Alman haber ajansı dpa'nın eyalet İçişleri Bakanlığından aldığı bilgilere göre soruşturulan 275 kişiden 53'ünün aşırı sağcı olduğu sonucuna varıldı. Komiserlik için sıra bekleyen 6 memurun işten çıkarıldığı, iki kişinin sözleşmesinin feshedildiği, ve üç kişiye ihtar verildiği bildirildi.

Soruşturması tamamlanan 84 vakada aşırı sağcılık şüphesinin teyit edilemediği, 138 vaka hakkında incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Geçen yıl patlak veren skandalda, polisler arasında oluşturulan kısa mesaj gruplarında aşırı sağ içerikler paylaşıldığı ortaya çıkmış, söz konusu polislerin bilgisayarlarında yapılan incelemelerde, Nazi partisi NSDAP'nin marşı ve Nazi rejimine ait yasaklı semboller içeren fotoğraflar bulunmuştu.

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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