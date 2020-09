Aşırı sağcı Proud Boys grubunu kınamaması tepki alan Trump: Kim olduklarını bilmiyorum

Trump ise "Tabii, bunu yapmak istiyorum...ama her şeyin sağ kanattan değil, sol kanattan geldiğini görüyorum"dedi.

Trump, kimi kınamasının istendiğini sorunca da Biden iki kez "Proud Boys" diye seslendi.

Trump da "Proud Boys - geri durun ve hazır bekleyin. Ama size şunu söyleyeyim, birilerinin antifa ve sol konusunda bir şeyler yapması gerekiyor çünkü bu bir sağ kanat sorunu değil" dedi.

2016'da kurulan Proud Boys, aşırı sağcı, göçmen karşıtı ve tamamen erkeklerden oluşan, solculara karşı sokaklarda şiddet uygulamalarıyla tanınan bir grup.

Trump, sözlerine nasıl açıklık getirmeye çalıştı?

Minnesota'daki kampanya faaliyetleri için yola çıkmadan önce Beyaz Saray'ın bahçesinde konuşan Trump, bir gazetecinin Proud Boys'u sorması üzerine "Kim olduklarını bilmiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, geri durmaları ve polisin işini yapmasına izin vermeleri" dedi.

Trump, Biden'ın da solcu antifa oluşumunun faaliyetlerini kınaması talebini tekrarladı.

Pressed again on the issue, he said: "I've always denounced any form, any form of any of that."