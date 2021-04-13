Aşırı sağcı "S Grubu"nun davası başladı

Haklarındaki iddianameye göre Müslümanları öldürmeyi ve iç savaş çıkarmayı planlayan "S Grubu" adlı aşırı sağcı sağ terörist örgütün üyesi ve destekçisi olmakla suçlanan 12 kişi, Almanya'nın Stuttgart kentinde hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşmasında mahkeme iddianamesini sunan Federal Savcılık temsilcisi, zanlıların aşırı sağ çevreler ve silah tedarikçileri ile çok sıkı bir bağ içinde olduğunu dile getirdi.

Tüm zanlıların yabancı düşmanı ve nasyonalsosyalist fikirler etrafında bir araya geldiğini ifade eden savcılık makamı, özellikle Müslümanlarla Yahudilere karşı nefretin burada ön plana çıktığının görüldüğünü belirtti. Bu toplumların üyeleri hakkında, "çöp insanlar" ve "hamam böcekleri" tabirlerini kullandığı belirtilen şüphelilerin Telegram uygulaması üzerinden iletişim kurdukları bildirilirken, zanlıların silah temin ederek camilere saldırılar düzenlemenin yanı sıra, siyasileri ve farklı düşünenleri hedef almayı planladıkları vurgulandı.

Aşırı sağ çevrelerden üye devşirme girişimi