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Aşırı sağcı "S Grubu"nun davası başladı

13.04.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da camilere saldırı düzenleme ve iç savaş çıkarma planları yaptığı öne sürülen "S Grubu" adlı aşırı sağcı terör yapılanmasının üyeleri ile ilgili yargılama süreci başladı.

Aşırı sağcı "S Grubu"nun davası başladı

Haklarındaki iddianameye göre Müslümanları öldürmeyi ve iç savaş çıkarmayı planlayan "S Grubu" adlı aşırı sağcı sağ terörist örgütün üyesi ve destekçisi olmakla suçlanan 12 kişi, Almanya'nın Stuttgart kentinde hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşmasında mahkeme iddianamesini sunan Federal Savcılık temsilcisi, zanlıların aşırı sağ çevreler ve silah tedarikçileri ile çok sıkı bir bağ içinde olduğunu dile getirdi.

Tüm zanlıların yabancı düşmanı ve nasyonalsosyalist fikirler etrafında bir araya geldiğini ifade eden savcılık makamı, özellikle Müslümanlarla Yahudilere karşı nefretin burada ön plana çıktığının görüldüğünü belirtti. Bu toplumların üyeleri hakkında, "çöp insanlar" ve "hamam böcekleri" tabirlerini kullandığı belirtilen şüphelilerin Telegram uygulaması üzerinden iletişim kurdukları bildirilirken, zanlıların silah temin ederek camilere saldırılar düzenlemenin yanı sıra, siyasileri ve farklı düşünenleri hedef almayı planladıkları vurgulandı.

Aşırı sağ çevrelerden üye devşirme girişimi

Örgütün lideri olmakla suçlanan Werner S. adlı zanlı ise Savcılık iddianamesine göre, Augsburg kenti ve civarında aşırı sağ gruplarla irtibata geçerek, örgüte yöneticilik yapabilecek kişiler kazandırmaya çalıştı. Werner S.‘in bu yolla, aşırı sağ oluşumlardan kendi örgütüne üye bulmayı hedeflediği belirtiliyor.

Hakkında dava görülen 12 zanlıdan 11'i geçen yıl 14 Şubat'ta tutuklanmıştı. Zanlılardan biri ise firari durumda. Anayasayı koruma kapsamında görülen ve onlarca sanık, tanık ve şahitin dahil olduğu ve olacağı davanın 2022 yılının ortalarına kadar çok sayıda duruşma tarihi şimdiden belirlenmiş durumda.

dpa / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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