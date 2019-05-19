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Aşırı Sağcılar İtalya’da Avrupa Yanlıları Almanya’da Buluştu

19.05.2019 19:31 | Son Güncelleme

İtalya’da aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini Milano’da populist liderlerin bir araya geldiği gösteriye liderlik etti. Avrupa yanlıları ise Almanya'nın bazı kentlerinde düzenlenen gösteride bir araya geldi

İtalya’da aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini Milano’da populist liderlerin bir araya geldiği gösteriye liderlik etti.

Gösteri gelecek haftaki Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi düzenlendi.

Gösteriye Fransa’daki Ulusal Cephe partisinin aşırı sağcı lideri Marie Le Pen de katıldı.

Mülteci ve İslam karşıtılığında birleşen 10 popülist lider Avrupa siyasetini zorluyor.

Aşırı sağ karşıtları ise başta Berlin olmak üzere Almanya’nın çeşitli kentlerinde bir araya geldi.

Göstericiler, “Herkes için bir Avrupa” sloganı altında buluştu.

Berlin’in dışında Köln, Leipzig, Frankfurt, Munich ve Hamburg’da da binlerce kişi Avrupa yanlısı gösterilerde bir araya geldi.

Organizatörler Berlin’deki gösteriye 20 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkede 23-26 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacak.

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