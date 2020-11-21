Aşırı sağcılardan tehdit alan avukattan para ödülü

0 imzalı tehditler alan avukat, suçluların yakalanmasını sağlayabilecek ipucunu iletecek kişilere para ödülü vereceğini duyurunca destek mesajları yağdı.Aşırı sağcı gruplardan tehdit mesajları alan Frankfurtlu avukat Seda Başay-Yıldız, Cuma günü kendisi ve ailesine yönelik NSU 2.0 imzasıyla gelen tehditleri gönderen kişi veya grupların yakalanmasını sağlayacak ipuçları verecek olanlara 5 bin euro ödül vereceğini duyurdu.

Avukat Başay-Yıldız Cumartesi günü ise dünkü duyuru üzerine çok sayıda dayanışma ve destek mesajı aldığını açıkladı. Gelen yoğun destek ve dayanışma mesajlarının içinde, suçluların yakalanması için avukatın duyurduğu para ödülünü yükseltmek amaçlı bağış yapmak isteyenlerin de bulunduğu belirtiliyor. Bunun üzerinde de avukat Başay-Yıldız bugün ödülü 10 bin euroya yükseltmeyi düşündüğünü açıkladı.

Başay-Yıldız, Almanya'da sekizi Türkiye kökenli, biri Yunan, bir de Alman polis memuru olmak üzere 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) isimli aşırı sağcı terör örgütünün kurbanlarından Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını da yaptı. Emniyet birimleri, avukata son yıllarda gelen NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarını incelemiş, Başay-Yıldız'a gelen tehditlerde yer alan kimi kişisel bilgilerin Frankfurt emniyetinden de tarandığını tespit ettiklerini açıklamıştı. Sürdürülen soruşturmalar kapsamında Frankfurt emniyeti içerisinde aşırı sağcı bir grubun mevcut olduğu saptanmış ve soruşturma başlatılmıştı.