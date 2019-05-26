Aşırı Sağın Zafer Kazandığı Fransa’da Yeşiller'den Sürpriz

Fransa'da aylardır yaşanan ekonomik kriz ve sosyal çalkantıların ardından yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde zafer, beklendiği gibi, yüzde 24 oy alan aşırı sağ Ulusal Bütünleşme hareketinin (Rassemblement National-RN) oldu. İktidar partisi Cumhuriyete Yürüyüş (La Republique en Marche- LREM) ise yüzde 22,40 oyla ikinci sırada yer aldı. Seçimlerde en büyük sürprizi ise ülkenin üçüncü büyük partisi olmayı başaran Yeşiller (EELV) yaptı. Fransa'da, 47 milyon seçmenin sandığa çağırıldığı Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sürpriz katılım yaşandı. Seçmen sandığa yoğun ilgi gösterince, son 30 yılın en büyük katılım oranı elde edildi. Avrupa'da 2014 yılında yapılan seçimlerde katılım yüzde 42 oranında gerçekleşmişti. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi küçük illerde akşam 18.00'de, büyük illerde ise saat 20.00'de sona erdi. Ülkede 6 aydır devam eden Sarı Yelekliler hareketinin sandığa nasıl yansıyacağı merak edilirken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağ lider Marine Le Pen arasındaki "ilericiler/popülistler" çekişmesi seçimlere damgasını vurdu.

Araştırma şirketi Elab'ın sandıkların kapanmasıyla açıkladığı ilk tahmini sonuçlara göre, aşırı sağ Ulusal Bütünleşme (RN) yüzde 24.20, iktidardaki Cumhuriyete Yürüyüş (LREM) yüzde 22.40, Yeşiller (EELV) yüzde 12.70, yüksek skor kaydetmesi beklenen merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) yüzde 8.50, radikal sol La France Insoumis (Başeğmeyen Fransa- LFI) yüzde 6.20, Sosyalist Partisi'nin (PS) desteklediği filozof Raphael Gluskman'ın listesi ise yüzde 6.20 oy aldı. Kamu kanalı France 2'nin yayınladığı tahmini sonuçlara göre ise, aşırı sağ RN yüzde 23,2, iktidardaki LREM 21,9, Yeşiller yüzde 12, merkez sağ LR yüzde 8.5, radikal sol LFI yüzde 6.7, sosyalistler ise yüzde 6.7 oy aldı. Kaç milletvekili çıkaracaklar ? Bu oy oranlarına göre, partilerin Avrupa Parlamentosu'na göndereceği tahmini milletvekili sayısı ise şöyle: Aşırı sağ RN 22-26, iktidardaki LREM-MODEM ittifakı 20-24, Yeşiller EELV 11-14, merkez sağ LR 7-10, sosyalistler 5-8, radikal sol LFI 5-8. "Bu seçimlerin kaybedeni Macron'dur"

Seçimlerde, Marine Le Pen'in liderliğindeki aşırı sağ partinin liste başı adayı 23 yaşındaki Jordan Bardella, "tek bir hata dahi yapmadan" tamamladığı seçim kampanyasının ardından partisini birinci parti yapmayı başardı. Seçim sonuçlarının açıklanmasından yalnızca 5 dakika sonra kameraların karşısına geçerek seçmene teşekkür eden Bardella, "Bu seçimlerin en büyük kaybedeni ülkesini halkına rağmen yöneten Cumhurbaşkanıdır. Macron, Meclis'i feshedip halka dönmelidir" dedi. Hükümet değişikliği yok Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Cumhuriyete Yürüyüş partisi ise ikinci oldu. AB eski Bakanı Nathalie Loiseau'nun liste başı olduğu liste yüzde 22 civarında oy aldı. LREM adına ilk kürsüye çıkan Başbakan Edouard Philippe oldu. Philippe, "Bir seçimde ikinci olduğunuzda, kazandım diyemezsiniz. Seçim sonuçlarını sükunetle karşılıyorum. Ama mücadele etme kararlılığımızı yeniden vurgulamak da istiyorum" dedi. Seçimlerin ardından Macron'un kabinede revizyona gideceği iddialarına ise Elysee'den "İktidarın ikinci dönemi devam edecek ve hükümet değişikliği olmayacak" açıklaması geldi.