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Aşırı saman yüklü kamyonetle trafikte tehlikeli taşımacılık

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 09:54 | Son Güncelleme

Aksaray’da kamyonete yüklediği aşırı saman balyaları ile karayolu trafiğinde seyreden sürücü hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Aşırı saman yüklü kamyonetle trafikte tehlikeli taşımacılık

Aksaray’da kamyonete yüklediği aşırı saman balyaları ile karayolu trafiğinde seyreden sürücü hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Kamyonet sürücüsü çok geçmede polis ekiplerince durdurularak cezai işlem uygulandı.
Aksaray’da kamyonetinin kasasına yüklediği aşırı saman balyası ile karayolu trafiğinde kuralları hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde seyreden sürücü polis ekiplerinden kaçamadı. Kamyonetin kasasından sarkan ve trafikte ciddi bir tehlike oluşturan kamyonet sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin ve yolcuların canını hiçe sayarak trafikte seyretti. Amatör bir kamera tarafından çekilen görüntüler tehlikenin boyutunu da gözler önüne sererken, kısmen arka ışık donanımları da yanmayan kamyonet sürücüsü Aksaray-Adana Karayolunda polis ekiplerince durduruldu. 51 KP 806 plakalı kamyonetin sürücüsü Bekir A.’ya (56) ‘Yükü tehlikeli ve tedbirsiz şekilde yüklemek ve trafikte seyretmek’ ihlalinden 225 TL para cezası kesildi. Polis ekipleri tarafından yük düzeltildikten ve kasaya çadır çektirildikten sonra sürücü bırakıldı.

Aşırı saman yüklü kamyonetle trafikte tehlikeli taşımacılık

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