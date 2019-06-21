Aşırı sıcak havalar böbrekte taş hastalığına neden olabiliyor

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kemal Sarıca, böbrekte taş sorunları hakkında yaptığı açıklamada; "Böbrekte oluşan ve yer değiştiren taşların bir bölümü böbrek ile idrar kesesi arasındaki kanalın içinde sıkışıp kalabilir ve bu kanalı tıkayarak ameliyat gerektirebilir” dedi. Medicana Bahçelievler Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kemal Sarıca, böbreklerde oluşan taş sorunları hakkında açıklama yaptı. İnsan vücudunun, gıdalar ve içilen su miktarı ile yakından ilişkili olarak çıkarılan idrarın içinde taş oluşturabilecek zararlı maddeler bulundurduğunu belirten Prof. Dr. Sarıca, "Kalsiyum, okzalat, ürik asit, sistin, fosfat gibi zararlı maddelerin aşırı yoğunluğa eriştikten sonra böbrek boşluklarında çökerek ince kristalleri, sonrada küçük mineral parçalarının oluşturması ile börek boşluklarında taşlar oluşmaktadır. Böbreklerde oluşan taşların küçük boyutlardaki halinin genellikle vücuttan atılır. Ancak bu taşlar bazen böbrekte kalıp büyüyebilir ve tedavi gerektiren böbrek taşlarını oluşturur. Böbrekte oluşan ve yer değiştiren taşların bir bölümü böbrek ile idrar kesesi arasındaki kanalın (üreter) içinde sıkışıp kalabilir ve bu kanalı tıkayarak ameliyat gerektirebilir. Bu taşlara ise ‘üreter taşları’ ismi verilmektedir" ifadelerini kullandı.

Taşların bir bölümü idrar torbası (mesane) içinde kalıp büyüyebildiğini veya idrar akım bozukluğu olan hastalarda mesanede direkt şekillenebildiği bilgisini veren Prof. Dr. Sarıca, "Bu taşlara da ‘mesane taşları’ ismi verilmektedir. Böbrekte oluşan taşların ortaya koyduğu en sık ve en rahatsızlık veren belirti taşın olduğu böbrek tarafındaki yan boşluklarda ortaya çıkan, çoğu zaman dayanılmaz, şiddetli bir ağrıdır. Çoğunlukla aniden ortaya çıkan, hastanın yaşam kalitesini çok bozan bu ağrı hastayı bitkin düşüren ve herhangi bir şey yapmasına müsaade etmeyen vasıfta bir ağrıdır. Bu dayanılmaz ağrıya tıp dilinde ‘kolik ağrı’ ismi verilmekte olup, taşın idrar kanalını tıkaması sonucunda şekillenir" diye konuştu. "Taşın idrar kanalına düşmesi ile ağrılar zamanla karın alt bölgesine ve kasık bölgesine yayılabilir"

Böbrek içindeki taşların sebep olduğu ağrıların genellikle yan boşluk bölgesinde kramplar şeklinde olduğunu söyleyen Dr. Sarıca, taşın idrar kanalına düşmesi durumunda oluşan ağrıların zamanla karın alt bölgesine ve kasık bölgesine yayılabileceğini söyledi.