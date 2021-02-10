HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aşırı sıcaklar Antalya’nın dünyaca ünlü portakalını üç kat büyüttü

Aşırı sıcaklar Antalya’nın dünyaca ünlü portakalını üç kat büyüttü

10.02.2021 14:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aşırı sıcaklar Antalya’nın dünyaca ünlü portakalını üç kat büyüttü

Antalya'da geçtiğimiz yıl mayıs ayında yaşanan aşırı sıcaklık dünyaca ünlü Finike 'Washington' cinsi portakalının devasa büyümesine yol açtı. Neredeyse hentbol topu büyüklüğüne ulaşan ve tanesi 1 kilo ağırlığa kadar çıkan portakalı görenlerse gözlerine inanmıyor.

Türkiye’nin yanı sıra dünyadaki birçok ülkeye ihracatı gerçekleşen ünlü Finike 'Washington navel' cinsi portakalların bu yıl aşırı büyümesi görenleri şaşırttı. Neredeyse hentbol topu büyüklüğüne ulaşan portakalın tanesi 500 gram - 1 kilo ağırlığında geliyor. Büyümedeki etkenin ise geçtiğimiz yıl mayıs ayında yaşanan aşırı sıcaklıklar olarak gösterildi. Normalde 250-300 arasında meyve veren, portakal ağaçları, sıcak hava koşullarından dolayı ürünü az verince, mevcut meyvelerde büyümeye yol açtı. Hasat dönemi sonrası toplanan ve tanesi neredeyse 1 kiloya yakın gelen portakallar, kilosu 4,5-5 TL'den pazarlardaki tezgahlarda yerini alınca hem pazarcıları hem de alışveriş yapan vatandaşları şaşırttı.

339f8e77-4257-457b-9f4e-d41683e2bf6a

Finike'de çiftçilerin portakallara özen gösterdiğini dile getiren pazar esnafı Mehmet Uçankuş, sıcaklığın etkisiyle Finike portakalının hem büyüdüğünü hem de fiyatının yüksek olduğunu söyledi. Uçankuş, "Tanesi 500-1 kg ağırlığında geliyor. Şu anda satış fiyatı 4,5-5 TL civarında ama pazarlara göre değişiyor. Bu sene yazın fazla sıcak olduğu için çiçekteyken meyveler yandı, o yüzden çok pahalı. Rağbet var ancak vatandaş alamıyor. Fiyatlar böyle gider diye düşünüyorum. Bunlar diğer portakallara göre biraz daha mayhoş oluyor" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Ölümle burun buruna! Motosikletli genç dehşeti yaşadıÖlümle burun buruna! Motosikletli genç dehşeti yaşadı
Pilot nasıl olunur? THY veya Hava Kuvvetleri'nde nasıl pilot olunur?Pilot nasıl olunur? THY veya Hava Kuvvetleri'nde nasıl pilot olunur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Çakır anlattı

Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Çakır anlattı

Prof. Dr. Özlü'den flaş açıklama: Hastalar atlatıyor ama...

Prof. Dr. Özlü'den flaş açıklama: Hastalar atlatıyor ama...

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Güzellik merkezinde yüzü yanan Aslı: Sosyal medyadaki reklamlarına kandım

Güzelleşmek isterken hayatının şokunu yaşadı

Temizlik görevlisi, çocuk parkındaki çekirdek kabuklarını tek tek topladı

Temizlik görevlisinin yaptığı hareket büyük takdir topladı

Bursa'da yürekleri ağza getiren kaza! TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ölümle burun buruna! Motosikletli genç dehşeti yaşadı

Ankara'da Suriyeli büyücü çetesi çökertildi: 13 gözaltı

Ankara'da Suriyeli büyücü çetesi çökertildi: 13 gözaltı

Seks feromonlarını uyarmak için kendi teriyle hazırlanan parfümü piyasaya sürecek

Daha iyi cinsel ilişki için öyle bir şey yaptı ki...

Tedirgin eden görüntü! Ankara Çayı, kırmızıya boyandı

Tedirgin eden görüntü! Çayın rengini gören telefona sarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.