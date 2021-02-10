Aşırı sıcaklar Antalya’nın dünyaca ünlü portakalını üç kat büyüttü

Türkiye’nin yanı sıra dünyadaki birçok ülkeye ihracatı gerçekleşen ünlü Finike 'Washington navel' cinsi portakalların bu yıl aşırı büyümesi görenleri şaşırttı. Neredeyse hentbol topu büyüklüğüne ulaşan portakalın tanesi 500 gram - 1 kilo ağırlığında geliyor. Büyümedeki etkenin ise geçtiğimiz yıl mayıs ayında yaşanan aşırı sıcaklıklar olarak gösterildi. Normalde 250-300 arasında meyve veren, portakal ağaçları, sıcak hava koşullarından dolayı ürünü az verince, mevcut meyvelerde büyümeye yol açtı. Hasat dönemi sonrası toplanan ve tanesi neredeyse 1 kiloya yakın gelen portakallar, kilosu 4,5-5 TL'den pazarlardaki tezgahlarda yerini alınca hem pazarcıları hem de alışveriş yapan vatandaşları şaşırttı.

Finike'de çiftçilerin portakallara özen gösterdiğini dile getiren pazar esnafı Mehmet Uçankuş, sıcaklığın etkisiyle Finike portakalının hem büyüdüğünü hem de fiyatının yüksek olduğunu söyledi. Uçankuş, "Tanesi 500-1 kg ağırlığında geliyor. Şu anda satış fiyatı 4,5-5 TL civarında ama pazarlara göre değişiyor. Bu sene yazın fazla sıcak olduğu için çiçekteyken meyveler yandı, o yüzden çok pahalı. Rağbet var ancak vatandaş alamıyor. Fiyatlar böyle gider diye düşünüyorum. Bunlar diğer portakallara göre biraz daha mayhoş oluyor" diye konuştu.

(DHA)

