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  4. 'Aşırı sıcaklar geliyor' Prof. Dr. Orhan Şen açıklayıp uyardı! Geçen yılki havayı mumla arayacağız... Meteoroloji'den son dakika 26 - 30 Nisan hava durumu

'Aşırı sıcaklar geliyor' Prof. Dr. Orhan Şen açıklayıp uyardı! Geçen yılki havayı mumla arayacağız... Meteoroloji'den son dakika 26 - 30 Nisan hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.04.2024 15:51
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Sıcaklıklar artacak mı? Aşırı sıcaklar mı geliyor? İl il hava durumu nasıl olacak? Havaların yeniden ısınmasıyla vatandaşlar bu soruların yanıtını araştırıyor. Prof. Dr. Orhan Şen, aşırı sıcakların geleceğini söyledi. Sıcaklıkların hafta sonu Marmara dışında ortalamanın üzerinde olacağını belirten Şen, "Geçen sene de sıcak hava dalgası vardı ama bu sene onun da üzerinde geçecek gibi görünüyor" şeklinde uyarı yaptı. Öte yandan Meteoroloji de 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı.

'Aşırı sıcaklar geliyor' Prof. Dr. Orhan Şen açıklayıp uyardı! Geçen yılki havayı mumla arayacağız... Meteoroloji'den son dakika 26 - 30 Nisan hava durumu

Hafta sonu hava nasıl? Sıcaklıklar yükseliyor mu? Özellikle hafta sonu dışarıda plan yapmayı düşünen vatandaşlar hava durumu ile ilgili gelişmeleri takip ederken bir yandan da aşırı sıcaklar, rahatsızlığı olan kişiler için risk oluşturacak gibi görünüyor. Prof. Dr. Orhan Şen "Aşırı sıcaklar geliyor" derken Marmara dışında sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini belirtti ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TOZ, YARINDAN SONRA TÜRKİYE'Yİ TERK EDİYOR"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuyla ilgili tahminlerini paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çöl tozu bugün İstanbul'u terk ediyor ama İç Anadolu Bölgesi'nde yarın da devam edecek. Astım hastalarının bunu çok fazla teneffüs etmemesi lazım. Yarın bu bölgelerde biraz yağmur var, yağmur çamur şeklinde yağabilir. Toz, yarından sonra Türkiye'yi terk ediyor.

"AŞIRI SICAKLAR GELİYOR"

Güneşte 42 derece yanlış bir değer. Dünyada hiçbir ülkede güneşte sıcaklık ölçülmez. Ama Adana'da sıcaklık yüksek, Nisan ayı ortalamasının 10 derece yukarısında, yarın 38 dereceye çıkacak. Meteoroloji'nin yayınladığı sıcaklıklar önemlidir. Adana'ya sıcak hava Arabistan üzerinden geliyor. Kışı, sıcak geçirdik. Şubat-Mart-Nisan'ı da çok sıcak geçirdik. Şimdi önümüzde aşırı sıcaklar geliyor. Aşırı sıcaklarla karşı karşıya kalacağız bu sene. Sıcaklarla ilgili problem yaşayanlar veya başka bir nedenle sıcağa karşı alerjik olanlar bu sene çok dikkat edecek. Çünkü bazı günlerde belki sokağa bile çıkmamalarını önereceğiz.

"GEÇEN SENENİN DE ÜZERİNDE GEÇECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Geçen sene de sıcak hava dalgası vardı ama bu sene onun da üzerinde geçecek gibi görünüyor.

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"MARMARA DIŞINDA ORTALAMANIN ÜZERİNDE OLACAK"

Hafta sonu Türkiye'nin büyük bir bölümünde 2 ila 10 derece yukarıda. Buralar Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri. Marmara'da bu kadar yüksek değil sıcaklıklar. Adana 38 derece, Ankara bile 28 derece civarında. Bir tek Marmara'da ortalamanın üzerinde sıcaklıklar fazla değil. Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında yağış var."

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı.

26 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

26

27 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

27

28 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

28

29 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

29

30 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

30

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Orhan Şen
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